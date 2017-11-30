Водители, подписавшие письмо против руководства "ГорТранса", пожаловались, что их выживают с предприятия

Около 40 водителей автобусов "Калининград-ГорТранса", подписавших письмо за отставку руководства, вынуждены были покинуть предприятие из-за давления со стороны руководства. Об этом Клопс.Ru рассказал инициатор письма с жалобами Игорь Крячко.

По его словам, некоторые водители уходят, написав заявление по собственному желанию, так как не хотят, чтобы их увольняли по статье за нарушение трудовой дисциплины.

"Люди мне откровенно говорят, что это всё из-за того, что они подписались под письмом. За их работой стали более пристально следить, и за малейшее нарушение увольняют или предлагают самостоятельно писать заявление", — отмечает Крячко.

Водитель Олег, который подписал письмо одним из первых, лишился работы спустя четыре дня после того, как попал в ДТП.

"У меня большой стаж, работал на "ГорТрансе" с августа 2016 года. В четверг по вине автомобилиста врезался в забор. Меня просто подрезали, но автомобилист уехал, а у меня повреждения на автобусе, и уже в понедельник увольнение", — рассказал Клопс.Ru Олег.

Сотрудники предприятия рассказывают, что спустя два месяца после подписания письма в "ГорТрансе" так и не улучшили условия труда. Вице-премьер регионального правительства Илья Баринов, комментируя ситуацию, отметил, что располагает только информацией от руководителя предприятия "Калининград-ГорТранс" Анатолия Мухомора.

"Директор нам пояснил, что увольняют тех, кто нарушает трудовую дисциплину, а не подписантов письма. Что касается других вопросов, то ответы на них нам представили, но мы готовы выехать на предприятие, пообщаться с коллективом и уже там расставить точки над i", — отметил Баринов.

По его словам, сейчас в правительстве проверяют правильность экономических расчётов функционирования предприятия, так как коллектив предприятия сообщил о сомнениях в эффективности работы руководства "ГорТранса".