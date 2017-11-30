Правительство РФ рассмотрит программу восстановления мелиоративной сети Калининградской области

Региональные власти разработали программу по восстановлению мелиоративной системы в Калининградской области и направили её на утверждение в правительство РФ. Об этом в четверг, 30 ноября, после оперативного совещания в областном правительстве сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

"Написана "дорожная карта", а фактически это программа по восстановлению мелиоративной сети в целом в Калининградской области. Она находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ и, по нашим сведениям, сегодня уже передана на рассмотрение в правительство РФ", — заявила Шевцова.

Министр рассказала, что уже ведётся работа по приведению в надлежащий вид объектов, находящихся в ведении региона: "Мы ежегодно выделяем более 100 миллионов рублей, и эта работа ведётся планомерно".

Как ранее заявлял Антон Алиханов, региональные власти задумались о том, чтобы забрать себе все объекты мелиоративной системы в Калининградской области. По словам губернатора, в регионе сейчас огромное количество насосных станций, которые не справляются с нагрузкой или вовсе не работают.