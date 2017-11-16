Региональные власти обратятся к Медведеву, чтобы получить больше денег на расчистку рек

Правительство Калининградской области намерено обратиться к премьеру РФ Дмитрию Медведеву, чтобы изменить методику расчёта субсидий, выделяемых из федерального бюджета на углубление русла рек в регионе. Об этом в среду, 15 ноября, на заседании профильного комитета облдумы сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин.

По словам чиновников, в 2018 году на мелиоративные работы в Калининградской области запланировано 84,7 миллиона рублей, однако для нормальной реализации всех мероприятий необходима сумма в полтора раза больше. Как отметил Ступин, часть программы находится в ведении министерства экологии и природных ресурсов.

"Мы получаем 17,3 миллиона рублей федеральных субсидий. Два миллиона рублей мы направляем на исследование рек, которые будем заявлять для очистки на следующие годы. И ещё 1,5 миллиона идёт на определение зон подтопления, где не рекомендовано будет строительство", — пояснил Ступин.

По словам министра, у региона ещё есть возможность получить из федерального бюджета больше денег. Для этого в правительство РФ обратятся с письмом с предложением поменять в Калининградской области методику расчёта размера субсидии на углубление рек.

"Там очень сложная формула расчёта. Но она не учитывает польдерные земли. А нам принципиально, чтобы была пропускная способность реки в отношении польдеров. Мы предложили ввести коэффициент польдерности. Учитывая, что у нас 70% земель польдерные, мы рассчитываем хотя бы в три раза увеличить размер получаемых субсидий", — пояснил Ступин.

Региональные чиновники рассчитывают, что федеральные власти примут положительное решение по этому вопросу уже в 2017 году.

"Посмотрим, если получится, то получать дополнительные деньги мы рассчитываем в течение 2018 года. В сравнении с общим котлом, который распределяется по регионам на эти цели, мы совсем маленькую долю занимаем. Думаю, в три раза увеличить — это не сильно ударит по другим программам", — заключил Ступин.