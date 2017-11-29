Кропоткин объяснил, почему в финале конкурса по выбору градоначальника участвовало мало кандидатов

В финал конкурса по выбору нового главы Калининграда вышло всего три кандидата, потому что остальные показали свою некомпетентность, отвечая на вопросы комиссии. Об этом в среду, 29 ноября, журналистам рассказал председатель горсовета Андрей Кропоткин.

По словам депутата, он и его коллеги были заинтересованы в том, чтобы в конкурсе на должность главы города приняли участие как можно больше людей.

"Чётко стояла задача побольше людей вытащить на конкурс, чтобы была конкуренция живая", — заверил Кропоткин.

Народный избранник подчеркнул, что большинство кандидатов провалило собеседование, которое велось в открытом формате, и его легитимность могут подтвердить представители СМИ и регионального правительства, присутствовавшие на комиссии.

"Все видели ответы всех шести человек. У меня произошло разочарование. Они даже не знают, что есть ответственность — уголовная в первую очередь. Что-то произойдёт, не дадим тепло, например, — это уголовная ответственность и могут посадить. Люди не понимают этого. Они не понимают, как работает администрация: какие функции выполняет, какие есть полномочия, как формируется бюджет, какие программы…" — рассказал Кропоткин.

Глава горсовета добавил, что предлагал кандидатам хорошо подготовиться по этим вопросам и посмотреть информацию на сайте горадминистрации, но далеко не все вняли его советам.

"Я сколько раз их предупреждал: "Вопросы будут лёгкие, но они — по сути". А прийти просто и по бумажке прочитать то, что им написали партийные лидеры — это неправильно. Александр Георгиевич пришёл и начал рассказывать сам без всяких бумажек. Андреев тоже. Я его первый раз видел, но человек ответил на все вопросы. Зуев тоже компетентен во всех вопросах", — пояснил глава горсовета.

Кропоткин отметил, что конкурс по выбору главы города — это очень серьёзное мероприятие, которое в итоге отразится на жизни полумиллиона калининградцев: "Это же не просто сабантуйчик — пришли и поорали. Не так просто всё, как кажется".