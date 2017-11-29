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"Все были бы счастливы в отдельно взятом Калининграде": шесть цитат Ярошука после переизбрания на пост градоначальника

Автор: Екатерина Медведева
14:04
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В среду, 29 ноября, Александра Ярошука в третий раз избрали на пост главы Калининграда. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета. Клопс.Ru собрал несколько цитат из речи градоначальника, сказанной сразу после переизбрания, о планах на ближайшее будущее Калининграда.
 

О чемпионате мира по футболу — 2018

 
"Мы должны подготовить город, и объекты, и наши протокольные маршруты — улицы — так, чтобы у гостей, которые приедут к нам, остались хорошие впечатления о Калининграде. Они приедут назад в свои страны и города, где будут рассказывать, какой город Калининград, какая Россия и какие здесь гостеприимные люди".
 

О бюджете города на 2018 год

 
"Мы сегодня принимали бюджет, в котором есть конкретные цифры, направленные на конкретные, очень нужные для наших калининградцев программы. Это и тротуары, и дворы, и дороги, и благоустройство наших парков, и ремонт нашего жилого фонда… Мы также не забываем про все вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, с теплом. Мы не забываем транспортные вопросы. Поэтому мы чётко понимаем, что надо сделать, имея тот бюджет, который мы имеем".
 

О нехватке финансов

 
"Были бы деньги, мы бы все вопросы решили. И все были бы счастливы и довольны в отдельно взятом Калининграде! Но ситуация такая, как и в других муниципалитетах — денег не хватает, а проблем много. В этом мудрость любого руководителя. Наверное, потому конкурсная комиссия и депутаты приняли такое решение. Сейчас важно иметь человека с опытом, пониманием ответственности, знанием законов, в рамках которых надо решать эти задачи".
 

О сокращениях штата

 
"Что касается реформ, структуру буду менять однозначно. Будем увеличивать эффективность и ответственность чиновников. Сократим людей. Предварительно по этому направлению себе в голове имею план действий".
 
Ранее Ярошук уже анонсировал грядущие сокращения штата горадминистрации.
 

О взимании арендной платы за землю

 
"Александр Зуев (бывший глава комитета муниципального имущества — Прим. ред.) ушёл, потому что не справился с задачей по налаживанию эффективного контроля за сбором арендной платы за земельные участки. Я имею в виду переход на программирование, чтобы не вручную каждый месяц лопатить "кто там сколько и чего не заплатил". Время проходит, и мы упускаем судебные вопросы. Мы очень много имеем судов, где забираем земельные участки за неуплату. Это будет на моём контроле — реорганизация этого отдела и перевод его на новую программу".

 

Об обязательном согласовании облика домов

 
"На конференции в Берлине, откуда ночью вернулся, я задавал вопрос: "В каком документе прописать норму согласования паспорта фасадов?". Очень интересно было послушать ответы тех, кто писал эти градостроительные кодексы. Есть два варианта, которые мы будем обсуждать с прокуратурой, чтобы они не противоречили закону. У некоторых субъектов были опротестованы прокуратурой пути, по которым мы тоже шли".
 
Как ранее писал Клопс.Ru, изначально калининградские чиновники рассчитывали включить норму об обязательном согласовании паспорта фасада с горадминистрацией в правила землепользования и застройки. 
 

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