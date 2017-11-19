Парки, гаражи, СНТ: что не устраивает горожан в новых правилах застройки Калининграда

15 ноября в Калининграде прошли финальные общегородские публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Именно этим документом, по сути, детализирующим генплан, в ближайшие 20 лет следует руководствоваться при определении возможности использования тех или иных городских территорий. Клопс.Ru собрал собрал главные претензии, вопросы и предложения, касающиеся ПЗЗ, которые были озвучены горожанами.

Отсутствие акцента на центре города и прибрежных зонах

Сергей Лебедихин (заслуженный архитектор, член союза архитекторов России):

"Двигаясь к площади Победы, хочется, чтобы в замыкании был большой и интересный акцент. На сегодняшний день этот момент упущен. Так же важны "вылетные" магистрали и зоны прибрежных территорий. Надо назвать эти территории "зонами особого градостроительного регулирования", и, в обязательном порядке, устраивать на них архитектурные конкурсы. Там можно и нужно иметь интересные объекты".

Артур Крупин (председатель КАиС):

"Это предложение по установлению особой центральной части рабочей группой одобрено. Более того, в 2014 году мы уже разработали местный норматив градостроительного проектирования и там тоже есть карта, на которой указаны территории с особым нормированием".

Отдельная зона для зоопарка

Директор калининградского зоопарка Светлана Соколова:

"Калининградский зоопарк, является объектом культурного наследия регионального значения. Деятельность этого объекта отличается от остальных парков и зелёных зон, поэтому просим установить там отдельную регламентирующую зону".

Артур Крупин:

"Территория зоопарка уникальна, поэтому, скорее всего, будет принято решение об установлении специальной зоны".

Использование участков, попавших в КУРТ (территория комплексного устойчивого развития)

Якимчук Елена:

"Мой участок находится на улице Рыбникова, 91 и попадает в зону КУРТ. Согласно старым ПЗЗ — у нас зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности. Сейчас нами построена инфраструктура, здания. Там ведётся предпринимательская деятельность. Соответственно, использовать участок я не смогу. Там есть и другие предприниматели Сейчас там установили зону среднеэтажной жилой застройки без учёта существующего землепользования".

Артур Крупин:

"Территория вошла в КУРТ — это предусмотрено генпланом. Ваши предприятия, пока как работали, так и будут работать. Если появится инвестор, то сообща будет решаться вопрос о модернизации или переносе производства".

Запрещение застройки СНТ, возвращение подсобных хозяйств

Людмила Кондолова:

"В старом классификаторе был пункт "приусадебные участки и личные подсобные хозяйства". Это земли на окраинах города, где предусматривается наличие уличных туалетов и сараев, где держат скот, и так далее. В данных правилах такие участки вообще отсутствуют. Мы требуем это учесть и прекратить застройку на окраинах города, до тех пор, пока у наших руководителей не будет схем всех дренажных, мелиоративных и ливневых систем. Начало строительства в этих садоводческих товариществах привело к тому, что они затоплены".

Артур Крупин:

"Мы живём в городском округе. У нас нет внутри посёлков и не должно быть территориальных зон, где есть сараи и тому подобное. А то, что касается застройки садовых обществ: органы местного самоуправления не регулируют деятельность внутри СНТ. Есть для этого отдельный федеральный закон. Мы не режем землю – у нас в генплане садовые общества так и остались в зоне садоводств".

Строительство в Прибрежном

Виктор Палыч (председатель совета ТОС в Прибрежном):

"У нас много аварийного жилья. Сейчас идёт переселение. Некоторые уже стоят пустые года три-четыре. Что будет на этом месте? Когда-то планировалось там построить жильё для военных. Но там санитарная зона от ЖБИ и Роспотребнадзор не дал разрешение на строительство".

Артур Крупин:

"По плану там можно строить деловые центры и жилье. Наша задача предусмотреть зону, которая позволяет это сделать. Завод ЖБИ в зоне ПК, а это значит, что они должны сократить санитарно-защитную зону по границам своей территории и она не должна накрывать жилую застройку".

Спасение берёзовой рощи на ул. Болотова

Сергей Загоровский (председателем СНТ "Дружба-3"):

"Берёзовая роща, которая находится по улице Болотова, оказалась в зоне малоэтажной застройки. Роща прекрасна по виду и ей около 70 лет. Теперь вдруг там хотят построить 4-х этажные дома. Это просто кощунство! Это готовый парк, таких поблизости больше нет".

Артур Крупин:

“Мы подберём в правилах для этой территории соответствующую зону и индекс. Может быть, в генплане есть какие-то неточности, но нам это не помешает оставить берёзы”.

Строительство детсада на территории бывшего СНТ “Дружба-2”

Олег Владимирович (собственник участка в СНТ "Дружба-2"на улице Невского-Дадаева):

"В своё время общество было в заброшенном состоянии. Нашлись инвесторы, зону поменяли на позволяющую строительство многоквартирных домов. Был получен ГПЗУ. Но тут вдруг всплыло, что город, отводит эту зону под строительство детского дошкольного учреждения. В этом районе специалистами, которым мы заказали анализ, найдено более 3,5 гектаров муниципальной земли. Стройте там и не отбирайте землю у частников".

Артур Крупин:

"Там генпланом предусмотрен детский сад. Мы рассмотрим ваши документы и если мы сможем найти свободную территорию, в чём мы сомневаемся, то перепроверим расчёты. В любом случае, чтобы выйти из этой ситуации вам надо будет вносить изменения в генплан".

Нарезка земельных участков на Северной горе

Виктор Горбунов (житель микрорайона Северная гора):

"В 2014 году были слушания по проекту планировки Северной горы. Люди протестовали, потому что у них там отнимали землю, а по их огородам проложили дороги. Тогда это всё отменили. Но те проектные документы попали в новый генплан, и опять дороги, проложенные по нашим огородам, запланированы к строительству".

Артур Крупин:

"Сейчас разрабатывается новая документация. Работы проводит компания из Москвы. Сроки исполнения работ нарушены. Но мы всё равно доведём эту историю до логического завершения по тем параметрам, которые с вами согласовали и жители, которые используют много лет территорию, путём перераспределения были присоединены к основным земельным участкам. Однако улица Герцена – единственный выезд с Северной горы, поэтому дороги в любом случае надо строить".

Сохранение зелёной зоны на Московском проспекте

Кабаев Данил (предприниматель):

"Участок городской территории между Домом советов и Кафедральным собором на Московском проспекте предусматривается согласно Правилам землепользования под общественно-деловую застройку. Предлагаю сохранить его под парки, каким он сейчас и является".

Артур Крупин:

"Это предложение рассматривалось на рабочей группе. Это место останется у нас зелёной зоной".

Перенесение застройки из района улицы Артиллерийской в Гурьевский округ

Белкин Андрей (житель микрорайона в границах улиц Гагарина-Орудийная-Сурикова):

"В нашем районе у нас нет инфраструктуры, коммуникаций. В третьем тысячелетии у нас ливневая канализация до сих пор – канавы. В нашем районе нет спортивных и детских учреждений, поэтому строительство высотных домов по законодательству недопустимо. Артиллерийская застраивается и Орудийная застроена коттеджами. Никто не думал, что надо улицы расширять. На проекте в районе Гагарина стоит "кольцо”. Учли, что для этого надо снести четыре дома? Давайте построим новый город вне границ Калининграда. Я предлагаю рассмотреть городу Калининграду расширение за счёт части земель Гурьевска и оставить наш микрорайон в покое".

Прекращение соседства высоток и особняков

Пустокаров Дмитрий:

"У нас соприкасаются зоны, и получается разномасштабная застройка: высотки возводятся рядом с двухэтажными домами. Это нарушает права граждан, и облик города портится. Поэтому если предусмотрена индивидуальная жилая застройка (Ж-4) и садоводческие товарищества (Ж-5), то первая линия рядом с ними должна быть не выше четырёх этажей. Введите такой регламент".

Соседство промзоны с жилыми домами на Краснокаменной

Светлана Грешнова (жительница улицы Краснокаменная):

"То, что творится на улицах Краснокаменная, Невского, в переулке Краснокаменном — это варварство. У нас на Краснокаменной убрали брусчатку, закатали асфальт и по чётной стороне теперь не пройти в дождь – там до порога заливает. У нас рядом сплошные промзоны и ни одного детского садика рядом нет, а ближайшая школа — №8. Съездов с Большой окружной нет, поэтому, чтобы попасть на Северную гору, все едут через нашу улицу. Мы летом не открываем окна из-за смога. Вы нашей смерти хотите? Уберите это всё. Лучше кладбище там сделайте!"

Разрешение строить магазины в садовых обществах

Денис Ролик (житель СНТ "Железнодорожник" на ул. Земнухова):

"Я прошу, чтобы разрешили в зоне Ж-5 строить магазины. По нашему "Железнодорожнику" уже даже маршрутки ходят, но нет ни одной остановки, аптеки. Зона участка, где мы хотим возвести магазин, граничит с зоной Ж-4, то есть там уже многоэтажные дома. Все жители этого хотят”.

Артур Крупин:

"Сегодня в СНТ фактически проживает достаточно много калининградцев. Есть потребности в обслуживании. Поэтому мы в основные виды разрешённого использования для зоны Ж-5 внесём магазины. Только небольшие — ограничение по площадям будет. Мы это сделаем для всех СНТ".

Ликвидация гаражного общества на Советском проспекте

Владимир Сарпин (председатель гаражного общества "Старт"на Советском проспекте):

"Мы находимся на задворках города. Наша зона всегда была промышленной. Но в 2017 году она стала Ж-2, то есть предназначена под жилую застройку. У нас 1200 человек в обществе, а для города такая стоянка – это хорошее подспорье. Там вокруг достаточно много заброшенных пустырей – стройте там, а наши гаражи у самой железной дороги не трогайте"2.

Артур Крупин:

"Это гаражное общество полностью попало в территорию КУРТ — там будет смешанное функциональное зонирование. На этой территории допускается строительство многоуровневых закрытых паркингов, поэтому те машины, которые там есть, можно будет хранить, но уже более цивилизованно. В "Старте" происходит то же самое, что и в других гаражных обществах – машинное масло выливается в соседний ручей, ведётся незаконная предпринимательская деятельность и т.д. Но ваше предложение понятно".

Оставление зеленой зоны у Верхнего озера

Глушков Александр:

"На Верхнем озере ещё оставались незастроенные территории, которые когда-то предусматривались под спортивные объекты. Место под теннисную школу уже переведено в зону Ж-4 и застроено. В другой части находилась детская парусная школа рядом со спасательной станцией. Там и сейчас зелёная зона, есть какая-то стоянка и эллинг. По проекту ПЗЗ там место под застройку индивидуальными жилыми домами. Предлагаю перевести эту территорию в зону Р-4 (зона спорта), либо Р-5 (зона скверов и набережных)".

Артур Крупин:

"По-моему, там всё-таки и есть зелёная зона, но мы перепроверим".

Застройка “Амалиенау” и зеленой зоны на проспекте Мира

Ярослав Воловик:

"Есть исторический район Амалиенау, где стоят виллы трёхэтажные. Если там появятся четырёхэтажные дома, то архитектурные доминанты будут нарушены. А ещё сейчас строится православная церковь там, где проспект Мира пересекается с Лесопарковой. За этой церковью парк красивый. Как я понял, эта территория в ПЗЗ отнесена под застройку среднеэтажными жилыми домами. Хотелось бы, чтобы эта территория осталась парком и была как-то облагорожена".

Артур Крупин:

"В Амалиенау, то есть в районе улицы Кутузова, предусмотрено малоэтажное строительство, но пришлось учесть фактическое использование земли. По скверу, мы посмотрим — пока не готовы ответить".

Строительство микрорайона в конце улицы Красная

Илона Лукашук:

"Из нашего района выезд в город осуществляется только по одной улице – по Красной. В конце улицы планируют построить большой микрорайон. Каким образом мы будем выбираться в центр? Расширять Красную некуда, тротуар там только с одной стороны. А ещё у нас на весь микрорайон одна школа 72-ая, куда дети будут ходить?".

Артур Крупин:

"На сегодняшний день восточная сторона улицы Красной имеет не нормативные параметры, поэтому подлежит реконструкции, но годы реализации пока не определены. Для того чтобы появился новый квартал, необходимо разработать проект планировки, в котором будет определена улично-дорожная сеть. Тогда и можно будет ответить на вопрос, как жители будут выезжать на Советский проспект или на Окружную. У нас разработан проект реконструкции 72-ой школы-детсада. На улице Борзова предусмотрена школа на 1100 мест. Плюс планируется запроектировать новый корпус вместимостью 900 мест для школы №50".

Строительство домов возле парка Макса Ашманна

Алексеева Ольга (председатель СНТ "Золотая осень" на Горького):

"Две трети территории нашего общества вдруг оказались накрыты защитной зоной объекта культурного наследия – парка Макса Ашманна. Это напрямую ущемляет права собственников участков, которые их покупали под ИЖД. Как нам с этим быть?".

Артур Крупин:

"Это нововведение федерального закона и мы этот вопрос не регулируем. Сейчас границы парка Макса Ашманна переутверждаются. Но правда, изменений там вроде практически нет – 100 метровая защитная зона, скорее всего, останется".

Борьба собственников участков в СНТ "Пенсионер" и застройщика

Артём (собственник участка в бывшем СНТ "Пенсионер"):

"К 2010 году 90% участков было в нашем СНТ было скуплено строительной компанией. Оставшиеся 5% территории занимают члены товарищества "Пенсионер". Зона садоводства становится зоной жилой застройки. Нам отказывают перевести наши пять участков обратно в садоводство. Строительная компания вымогает наши земельные участки под многоэтажки. Нас открыто обещают закидать бутылками и банками из построенных многоэтажных домов".

Артур Крупин:

"Генеральным планом там установлена функциональная зона Ж-1, дающая возможность строить многоэтажные жилые дома. Мы не можем в одной зоне выделить маленькие вкрапления под ИЖД. Мы соблюдаем принцип целостности территориальных зон".

Возведение непривлекательных строений

Жительница микрорайона возле Южного вокзала:



"Вы видели крышу Макдональдса? В Европе я не встречала выведенных на крышу воздуховодов и всего остального — всё это скрыто от глаз. У нас не предусмотрено каких-то норм, по которым лицо города должно сохранятся?".

Артур Крупин:

"Мы как раз в новых правилах пытаемся ввести процедуру согласования архитектурного облика. Если получится, то тогда полномочный орган будет регулировать эти вопросы, связанные с внешним видом объектов".

Застройка зелёной зоны на Гвардейском проспекте

Горожанин:

"Есть небольшая парковая территория, зажатая между улицами Генерала Галицкого и Гвардейским проспектом. Рядом находится холм, где раньше была немецкая обсерватория. Сейчас это парковая зона и растут многолетние деревья. В старых ПЗЗ эта зона была Р-5 (парков и скверов). Теперь зону поменяли, и появилась возможность строить многоквартирные дома. Чем руководствовались, когда расширяли зону застройки?".

Артур Крупин:

"Мы руководствуемся генпланом. Если там можно будет "зелёнку" оставить, то мы это сделаем. Перепроверим".