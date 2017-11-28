"Известия": цены на бензин перестанут расти до конца года

Цены на бензин в России не будут увеличиваться до конца года. Об этом сообщают "Известия"

По информации издания, практически все нефтекомпании запланировали увеличение объёмов продаж бензина и дизеля в конце ноября. Так они намерены остановить рост цен согласно предписанию ФАС. Продажи бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже увеличат на 7%, дизеля — на 20%.

Как сообщили изданию в пресс-службе биржи, к концу месяца компании намерены продать больше бензина, чем запланировано. За ситуацией на бирже следит ФАС.