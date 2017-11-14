Цены на бензин в РФ достигли рекордных показателей

В середине ноября оптовые цены на бензин в России достигли рекордного уровня в 2017 году. Об этом сообщает "Коммерсант"

Стоимость бензина марки АИ-92 с 7 по 13 ноября увеличилась до 42 тыс. 850 рублей за тонну. Это рост в 2,3%. Цена тонны бензина АИ-95 выросла до 44 тыс. 990 рублей за тонну, показав увеличение на 1,7%.

Как отмечает издание, причиной скачка цен стала неожиданная остановка одной из ключевых установок "Газпром нефти" на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Начальник профильного управления ФАС Дмитрий Махонин рассказал изданию, что причиной стала "реакция трейдеров". Дополнительные объёмы топлива переправят с Омского НПЗ "Газпром нефти" и других НПЗ Центральной России.