ФАС не ожидает резкого роста розничных цен на бензин

В России не ожидается резких скачков розничных цен на бензин. Как передаёт "РИА Новости" , об этом рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Чиновник прокомментировал повышение оптовых цен на бензин. По его мнению, потребители не заметят такого резкого роста стоимости.

"Сейчас уже и нефтяные компании, и независимые АЗС широко применяют программы скидок. Сказать, что у цен есть потенциал для существенного роста вверх? Это вопрос неочевидный. Плюс ноябрь, декабрь, январь, февраль — это всё-таки сезон не самого высокого спроса на топливо. В этом смысле сейчас мы вступили в период меньшей волатильности и меньшей динамики цен на потребительском рынке", — отметил Голомолзин.