ФАС не ожидает резкого роста розничных цен на бензин
В России не ожидается резких скачков розничных цен на бензин. Как передаёт "РИА Новости"
, об этом рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
Чиновник прокомментировал повышение оптовых цен на бензин. По его мнению, потребители не заметят такого резкого роста стоимости.
"Сейчас уже и нефтяные компании, и независимые АЗС широко применяют программы скидок. Сказать, что у цен есть потенциал для существенного роста вверх? Это вопрос неочевидный. Плюс ноябрь, декабрь, январь, февраль — это всё-таки сезон не самого высокого спроса на топливо. В этом смысле сейчас мы вступили в период меньшей волатильности и меньшей динамики цен на потребительском рынке", — отметил Голомолзин.
В середине ноября оптовые цены на бензин в России достигли рекордного уровня в 2017 году
. Стоимость бензина марки АИ-92 с 7 по 13 ноября увеличилась до 42 тыс. 850 рублей за тонну, показав рост в 2,3%.