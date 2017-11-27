Греф рассказал, каким компаниям грозит скорый уход с рынка

Компании, не использующие возможности искусственного интеллекта, скоро покинут рынок. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф на Global Energy Forum, сообщают "Ведомости"

"Самый главный тренд этого года — это, конечно же, искусственный интеллект. Это те технологии, которые сегодня являются нашей данностью. И на сегодня можно сказать, что те компании, которые не используют ИИ, они в скором времени просто-напросто перестанут существовать на рынке", — заявил Греф.

Греф рассказал, что Сбербанк начал использовать искусственный интеллект несколько лет назад для оценки рисков, а затем в сфере управления персоналом. Сейчас возможности ИИ применяются во всех сферах деятельности банка.