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Роспотребнадзор установил максимальную стоимость гостиничных номеров на время ЧМ-2018

16:45
  1991
В Калининграде установили максимальную стоимость гостиничных номеров на время ЧМ-2018. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
 
Цены установили на гостиничные номера, начиная от категории "пять звёзд" и заканчивая категорией "без звёзд". В стоимость должны входить комиссия агентств или систем онлайн-бронирования, а также завтрак, если он включён в базовый тариф. Период проведения чемпионата начинается за месяц до даты первого матча соревнований и заканчивается через месяц после даты проведения последнего матча, сообщает ведомство.
 
Максимальная стоимость самого дешёвого номера категории "пять звёзд" составляет 9990 рублей. Самый дорогой ограничен суммой в 57 510 рублей. Номера категории "четыре звезды" ограничены суммой в 34 000 рублей, при этом самый дешёвый не может стоить более 8370 рублей. Ценовой разброс в категории "три звезды" варьируется от 4360 до 27 600 рублей. Номера категории "две звезды" не могут стоить дороже 6620 рублей, при этом самые дешёвые не должны превышать 3400 рублей. Номера с одной звездой стоят 3980 рублей. Категория "без звёзд" ограничена стоимостью 3200 рублей.
 
"Таким образом, стоимость номеров в указанный период не должна превышать максимальной стоимости, установленной правительством для средств временного размещения на территории Калининградской области. Указанное необходимо учитывать и при бронировании номеров на указанный период", — отмечают в ведомстве.
 
Ранее глава калининградского Роспотребнадзора заявила, что гостиницы могут установить максимальную стоимость за месяц до даты первого матча ЧМ-2018 и обязаны снизить её через месяц после заключительной игры. Она напомнила, что за нарушения, связанные с завышением регулируемых государством цен, предусмотрена административная ответственность.
 

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