Высылку польского историка из Москвы связали с депортацией российского учёного из Польши
Выдворение из России польского историка Генрика Глебоцкого последовало за депортацией из Польши российского учёного Дмитрия Карнаухова. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на источники в Москве.
О выдворении Глебоцкого сообщил
польский Институт национальной памяти, сотрудником которого он является. По информации института, учёный получил от ФСБ требование покинуть РФ в течение 24 часов. 25 ноября он выехал в Польшу. В России он находился с 14 ноября, продолжая исследования российско-польских отношений в XIX и XX веках. Он также провёл две открытые лекции в Санкт-Петербурге.
В октябре 2017 года из Польши выслали
профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия Карнаухова. Он проживал в республике с 2013 года и преподавал в ряде университетов. Польская сторона связала депортацию с тем, что Карнаухов "был вовлечён в гибридную войну" против республики. В МИД РФ назвали инцидент
"скандалом на почве шпиономании".