В Москве задержали польского историка

Глебоцкий является сотрудником польского Института национальной памяти. Сотрудники ФСБ задержали его и предоставили уведомление о требовании покинуть Россию в течение 24 часов с момента его получения.

"Задержанному зачитали решение ФСБ от 21 ноября текущего года о необходимости покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов с даты его получения под угрозой принудительной депортации. Решение ФСБ без указания по существу повода удаления, а также возможности обжалования решения, в сущности, означает одновременно и запрет повторного въезда на территорию России", — говорится в сообщении Института национальной памяти.