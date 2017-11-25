Алиханов поручил новому детскому омбудсмену сосредоточиться на поддержке семей с детьми

Антон Алиханов в числе приоритетных задач для детского омбудсмена в регионе назвал заботу об интересах семей с детьми. Это прозвучало в ходе личной встречи главы Калининградской области с уполномоченным по правам ребёнка Ириной Ткаченко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор поручил новому детскому омбудсмену максимально использовать все предоставленные законом возможности для защиты интересов несовершеннолетних. В первую очередь Алиханов порекомендовал проработать дополнительные меры поддержки семей с детьми.

"Вы должны проанализировать состояние дел по соблюдению прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области, факторы, влияющие на материальное благополучие семей. Все жители региона, и в первую очередь дети, должны находиться в равных условиях и иметь доступ к качественному образованию, здравоохранению и быть одинаково защищены", — подчеркнул глава региона.

Кроме того, Ткаченко поручено усовершенствовать механизм раннего выявления семей, находящихся в социально-опасном положении. Алиханов напомнил, что необходимо прилагать максимум усилий, чтобы оградить детей от условий, угрожающих их жизни и здоровью.