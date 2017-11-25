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Алиханов поручил новому детскому омбудсмену сосредоточиться на поддержке семей с детьми

24 ноября 201722:12
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Антон Алиханов в числе приоритетных задач для детского омбудсмена в регионе назвал заботу об интересах семей с детьми. Это прозвучало  в ходе личной встречи главы Калининградской области с уполномоченным по правам ребёнка Ириной Ткаченко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
Губернатор поручил новому детскому омбудсмену максимально использовать все предоставленные законом возможности для защиты интересов несовершеннолетних. В первую очередь Алиханов порекомендовал проработать дополнительные меры поддержки семей с детьми.
 
"Вы должны проанализировать состояние дел по соблюдению прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области, факторы, влияющие на материальное благополучие семей. Все жители региона, и в первую очередь дети, должны находиться в равных условиях и иметь доступ к качественному образованию, здравоохранению и быть одинаково защищены", — подчеркнул глава региона.
 
Кроме того, Ткаченко поручено усовершенствовать механизм раннего выявления семей, находящихся в социально-опасном положении. Алиханов напомнил, что необходимо прилагать максимум усилий, чтобы оградить детей от условий, угрожающих их жизни и здоровью.
 
Ранее стало известно, что Татьяна Батурина подтвердила свою отставку с должности уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области. В пятницу, 24 ноября, новым детским омбудсменом была назначена Ирина Ткаченко.
 

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