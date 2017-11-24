Источник: должность детского омбудсмена в областном правительстве займёт Ирина Ткаченко
Должность детского омбудсмена в правительстве Калининградской области займёт Ирина Ткаченко. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.
Ткаченко работает в правительстве Калининградской области. Она занимает должность помощника вице-премьера по социальным вопросам.
Ранее стало известно, что Татьяна Батурина, занимавшая должность уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области, покидает пост
. Она подтвердила эту информацию
на своей странице в Facebook.