Источник: Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области

Татьяна Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в правительстве Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

По информации источника, у Батуриной истекает срок действия контракта. Он не будет продлён. Данных о том, кто займёт пост Батуриной, пока нет.

Как сообщила Клопс.Ru Батурина, после избрания губернатора она получила письмо о том, что контракт с ней продляется до окончательного формирования нового правительства. Прежний контракт должен был истечь в марте 2018 года.