"Пришло время сказать до свидания": детский омбудсмен Батурина подтвердила информацию об отставке
Детский омбудсмен Татьяна Батурина подтвердила информацию об уходе с должности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook
.
"Пришло моё время сказать до свидания! Работа в правительстве дала мне неоценимый профессиональный опыт и личностный рост. Многое удалось сделать, рада каждой победе и достижению в сфере защиты прав ребёнка", — написала Батурина.
Экс-чиновница поблагодарила коллег в правительстве области, силовые структуры и РПЦ за поддержку в работе.
Ранее источник сообщил
, что контракт Батуриной в правительстве не будет продлён. Должность уполномоченного по правам ребёнка она заняла в 2013 году.