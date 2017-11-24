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Главная Новости Общество

"Пришло время сказать до свидания": детский омбудсмен Батурина подтвердила информацию об отставке

15:41
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Детский омбудсмен Татьяна Батурина подтвердила информацию об уходе с должности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
 
"Пришло моё время сказать до свидания! Работа в правительстве дала мне неоценимый профессиональный опыт и личностный рост. Многое удалось сделать, рада каждой победе и достижению в сфере защиты прав ребёнка", — написала Батурина.
 
Экс-чиновница поблагодарила коллег в правительстве области, силовые структуры и РПЦ за поддержку в работе. 
 
 
Ранее источник сообщил, что контракт Батуриной в правительстве не будет продлён. Должность уполномоченного по правам ребёнка она заняла в 2013 году. 
 

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