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Главная Новости Общество

Шереметьево предложило вернуть в аэропорты курилки

21:33
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Шереметьево предлагает возродить в аэропортах зоны для курения. Об этом сообщает издание Коммерсант.
 
Предложение вернуть в аэропорты и аэровокзалы курилки прозвучало в ходе "круглого стола" в Мособлдуме. Заместитель директора по обслуживанию пассажиров Шереметьево Дмитрий Кайгородов напомнил, что есть люди, страдающие зависимостью от табака.
 
"Взять Париж — у них действует аналогичный, зеркальный закон, который запрещает курить в общественных местах. Но есть нюанс, они сделали шаг вперед: они признали зону курения в аэропорту не общественным местом. Это место предназначено не для всех, а тех, кто страдает зависимостью от табака",— цитирует Кайгородова Интерфакс.
 
Представитель Шереметьево назвал запрет на курение в аэропортах серьёзной проблемой. При этом он подчеркнул, что сам не курит, но понимает, что когда пассажир не имеет возможности покурить открыто, он обязательно сделает это в туалете. И тогда дышать табачным дымом придётся всем.
 
Ранее стало известно, что аналогичное предложение о возврате в аэропорты зон для курения выдвинули в Госдуме. Кроме того, в Совете Федерации усомнились в эффективности антитабачных законов.
 

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