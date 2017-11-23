В Совфеде признали, что из-за антитабачных законов россияне переходят на махорку

Уменьшение объёмов производства табачных изделий говорит не о том, что курильщиков стало меньше, просто из-за антитабачных законов россияне переходят на махорку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

Население страны осваивает выращивание табака на собственных огородах и дачах, сообщил Рябухин, выступая на совещании в Совфеде о регулировании производства и оборота табачной продукции.

"На 21% произошел спад производства, но меньше курить не стали. Мне говорят, что в Поволжье, в некоторых, не буду их называть сейчас, регионах… некоторые губернаторы говорят, что народ в прошлом году начал табак высаживать на дачах, на огородах", — сказал сенатор.

Рябухин подчеркнул, что борьба с вредной привычкой и забота о здоровье населения должны заключаться не только в снижении объёмов производства табачной продукции. Необходимо контролировать, что именно курят граждане. Сейчас, например, в Россию потоком пошли дешёвые и низкокачественные табачные изделия из Белоруссии и Казахстана, отметил сенатор.

По данным Росстата, производство сигарет в РФ в январе-октябре 2017 года составило 217 миллиардов штук. По сравнению с январем-октябрем прошлого года выпуск сократился на 19,1%.