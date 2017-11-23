+8 °C
днем
+2 °C
ночью
23 ноября 2017 г. 16:30
76 698 пользователей
за 24 часа на сайте
58.44 -0.05
Курс ММВБ на 23 ноября 2017, 16:00
69.21 +0.05
Курс ММВБ на 23 ноября 2017, 16:00
16.48 0.0
Курс ЦБ на 24 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Совфеде признали, что из-за антитабачных законов россияне переходят на махорку

16:20
  39
Уменьшение объёмов производства табачных изделий говорит не о том, что курильщиков стало меньше, просто из-за антитабачных законов россияне переходят на махорку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.
 
Население страны осваивает выращивание табака на собственных огородах и дачах, сообщил Рябухин, выступая на совещании в Совфеде о регулировании производства и оборота табачной продукции.
 
"На 21% произошел спад производства, но меньше курить не стали. Мне говорят, что в Поволжье, в некоторых, не буду их называть сейчас, регионах… некоторые губернаторы говорят, что народ в прошлом году начал табак высаживать на дачах, на огородах", — сказал сенатор.
 
Рябухин подчеркнул, что борьба с вредной привычкой и забота о здоровье населения должны заключаться не только в снижении объёмов производства табачной продукции. Необходимо контролировать, что именно курят граждане. Сейчас, например, в Россию потоком пошли дешёвые и низкокачественные табачные изделия из Белоруссии и Казахстана, отметил сенатор.
 
По данным Росстата, производство сигарет в РФ в январе-октябре 2017 года составило 217 миллиардов штук. По сравнению с январем-октябрем прошлого года выпуск сократился на 19,1%.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

В Калининграде бездомная собака, которую прикармливают жители высотки на ул. Гайдара, искусала восьмилетних детей (фото)
22 ноября 201718:25
  11805
В Калининграде бездомная собака, которую прикармливают жители высотки на ул. Гайдара, искусала восьмилетних детей (фото)
Без гари, дыма и сажи: калининградцы могут приобрести и установить камин, который подходит для любого помещения
Фото горячей новости
14:00
  1345
Падение крупного метеорита в Японии напугало местных жителей (видео)
Фото горячей новости
13:41
  2262
Калининградка отсудила более 850 тыс. рублей у соседа, реконструировавшего свою квартиру
Фото горячей новости
13:11
  3222
Скидки на всё — от планшета до дивана: что такое чёрная пятница
Фото горячей новости
13:00
  2381

Лента новостей

Картинка
В Совфеде признали, что из-за антитабачных законов россияне переходят на махорку
16:20
  39
Картинка
Калининградских муниципальных чиновников обяжут отчитываться о доходах перед губернатором
15:54
  261
Картинка
Алиханов рассказал о глобальной задаче правительства Калининградской области
15:33
  630
Картинка
Скульптуру "Добрый Кант" перевезли в Янтарный
15:31
  472

Авторские колонки

Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  13394
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  10558
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo