Депутаты предложили вернуть курилки в аэропорты

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий вернуть на территорию аэропортов помещения для курения. Об этом пишет "Российская газета"



Депутаты, которые разработали документ, объясняют, что это снизит число нарушений, когда курильщики дымят в неположенных местах. "Законопроект призван обеспечить чистый воздух в общественных местах, которые не предназначены для курения. Указанная инициатива не ослабит антитабачные меры, а, наоборот, станет логичным дополнением механизма, призванного защитить здоровье людей от вдыхания вторичного табачного дыма", — объяснил депутат Госдумы Сергей Боярский.



По словам законотворца, концепция предложения поддержана "ведущими аэропортами и авиакомпаниями страны". Сейчас курить на транспорте могут только пассажиры поездов на перронах дальнего следования.