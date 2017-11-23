Disney, Дельфин и Наташа Королёва: как развлечься 24–26 ноября в Калининграде

В последние выходные осени в Калининграде произойдёт немало интересного. Клопс.Ru составил обзор лучших развлекательных мероприятий на грядущий уикенд.



Для любителей посидеть и посмотреть

На этой неделе и взрослые, и дети могут посмотреть в кинотеатрах очаровательный мультик "Тайна Коко" (12+). Disney и Pixar совместно выпустили трогательную историю о юном музыканте, который попадает в мир мёртвых и должен вернуться домой.



А вот на триллер "Коматозники" (16+) отправятся только зрители постарше — в том числе и те, кто помнит оригинал 1990 года про молодых медиков, участвующих в эксперименте с клинической смертью и получающих неожиданные результаты.



Ещё один триллер — "Тельма" (18+) — снял шведский режиссёр Йоаким Триер — дальний родственник того самого фон Триера. Дочь строгих христиан поступает в колледж, влюбляется в однокурсницу, а потом объект любви пропадает...



На большой экран вышла экранизация "Софички" Фазиля Искандера. Драма (16+) рассказывает об абхазской женщине, которая возвращается в родную деревню из лагерей.



В пятницу же в 19:00 Дом искусств приглашает зрителей на концерт Артура Руденко, который представит программу "Я дышу тобой" (6+), а филармония — на концерт "Музыка зарубежных фильмов" (12+), где на органе исполнят, в частности, саундтрек к "Пиратам Карибского моря".



В субботу в 18:00 Кафедральный собор приглашает на концерт лауреата международных конкурсов Илоны Биргеле (орган, Латвия), а в воскресенье в 14:00 ждёт гостей на программу "Популярный орган" (6+) в рамках социального проекта.



Для поклонников ночной жизни

На "Вагонке" в пятницу, 24 ноября, пройдёт фестиваль современной электронной музыки Аbstrakt Reflections Festival (18+): на сцену выйдут музыканты из Аргентины, Украины и России, в том числе из Калининграда. В театре эстрады "Янтарь-Холл" в это время даст концерт легендарная рок-группа "Чайф" (6+) в рамках гастрольного тура "Вместе теплее". В пятничный вечер калининградцы смогут увидеть в MK Pizza Егора Тимофеева (группа "Мультфильмы") с сольным акустическим концертом (16+).



В субботу "Янтарь-Холл" посетит Наташа Королёва с большим шоу "Магия Л" (6+). В клубе Yalta в это время выступит Дельфин (16+), а на сцене "Кури Бамбук!" калининградские музыканты сыграют трибьют группы "Ленинград" (18+). В это время на "Вагонке" гости увидят и услышат Mob x Pill One (16+).



Для сторонников активного отдыха

От автовокзала в субботу, 25 ноября, в 9:30 отъедут любители пеших прогулок. Доехав до Ладушкина, они выйдут из автобуса и отправятся пешком до Прибрежного. Принимать участие в кроссе можно начиная с шести лет. Рекомендуется брать с собой дождевики и запасные носки.

Для детей

Подросткам, да и людям постарше можно посетить сеанс авторской драмы "Прощай, Кристофер Робин" (12+) о реальных отношениях автора "Винни Пуха" Алана Милна с сыном.



В субботу в 11:00 Музыкальный театр ждёт юных зрителей на сказку "Белоснежка и семь гномов" (0+) по произведению братьев Гримм. В 12:00 в Театре кукол начнётся спектакль "Винни Пух" (0+). В воскресенье там же покажут "Русалочку" (0+) по сказке Андерсена.