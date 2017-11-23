+8 °C
днем
+2 °C
ночью
23 ноября 2017 г. 18:53
74 062 пользователей
за 24 часа на сайте
58.42 -0.07
Курс ММВБ на 23 ноября 2017, 18:00
69.22 +0.06
Курс ММВБ на 23 ноября 2017, 18:00
16.48 0.0
Курс ЦБ на 24 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Disney, Дельфин и Наташа Королёва: как развлечься 24–26 ноября в Калининграде

17:27
  527
В последние выходные осени в Калининграде произойдёт немало интересного. Клопс.Ru составил обзор лучших развлекательных мероприятий на грядущий уикенд.


Для любителей посидеть и посмотреть

На этой неделе и взрослые, и дети могут посмотреть в кинотеатрах очаровательный мультик "Тайна Коко" (12+). Disney и Pixar совместно выпустили трогательную историю о юном музыканте, который попадает в мир мёртвых и должен вернуться домой.

А вот на триллер "Коматозники" (16+) отправятся только зрители постарше — в том числе и те, кто помнит оригинал 1990 года про молодых медиков, участвующих в эксперименте с клинической смертью и получающих неожиданные результаты.

Ещё один триллер — "Тельма" (18+) — снял шведский режиссёр Йоаким Триер — дальний родственник того самого фон Триера. Дочь строгих христиан поступает в колледж, влюбляется в однокурсницу, а потом объект любви пропадает...

На большой экран вышла экранизация "Софички" Фазиля Искандера. Драма (16+) рассказывает об абхазской женщине, которая возвращается в родную деревню из лагерей.

Кроме того, нельзя забывать о XII Фестивале кино стран Евросоюза, который стартует как раз в эту пятницу в кинотеатре "Заря". 46 фильмов, именитые режиссёры, разные жанры — от драмы до комедии.

В пятницу же в 19:00 Дом искусств приглашает зрителей на концерт Артура Руденко, который представит программу "Я дышу тобой" (6+), а филармония — на концерт "Музыка зарубежных фильмов" (12+), где на органе исполнят, в частности, саундтрек к "Пиратам Карибского моря".

В субботу в 18:00 Кафедральный собор приглашает на концерт лауреата международных конкурсов Илоны Биргеле (орган, Латвия), а в воскресенье в 14:00 ждёт гостей на программу "Популярный орган" (6+) в рамках социального проекта.


Для поклонников ночной жизни

На "Вагонке" в пятницу, 24 ноября, пройдёт фестиваль современной электронной музыки Аbstrakt Reflections Festival (18+): на сцену выйдут музыканты из Аргентины, Украины и России, в том числе из Калининграда. В театре эстрады "Янтарь-Холл" в это время даст концерт легендарная рок-группа "Чайф" (6+) в рамках гастрольного тура "Вместе теплее". В пятничный вечер калининградцы смогут увидеть в MK Pizza Егора Тимофеева (группа "Мультфильмы") с сольным акустическим концертом (16+).

В субботу "Янтарь-Холл" посетит Наташа Королёва с большим шоу "Магия Л" (6+). В клубе Yalta в это время выступит Дельфин (16+), а на сцене "Кури Бамбук!" калининградские музыканты сыграют трибьют группы "Ленинград" (18+). В это время на "Вагонке" гости увидят и услышат Mob x Pill One (16+).


Для сторонников активного отдыха

От автовокзала в субботу, 25 ноября, в 9:30 отъедут любители пеших прогулок. Доехав до Ладушкина, они выйдут из автобуса и отправятся пешком до Прибрежного. Принимать участие в кроссе можно начиная с шести лет. Рекомендуется брать с собой дождевики и запасные носки.
 

Для детей

Подросткам, да и людям постарше можно посетить сеанс авторской драмы "Прощай, Кристофер Робин" (12+) о реальных отношениях автора "Винни Пуха" Алана Милна с сыном.

В субботу в 11:00 Музыкальный театр ждёт юных зрителей на сказку "Белоснежка и семь гномов" (0+) по произведению братьев Гримм. В 12:00 в Театре кукол начнётся спектакль "Винни Пух" (0+). В воскресенье там же покажут "Русалочку" (0+) по сказке Андерсена.

В зоопарке в воскресенье в 13:00 начнётся праздник "Знай наших" (0+). В программе — большое интерактивное занятие-игра, мастер-классы и квест-игра "Следопыт".
 
Самые заметные события ноября — на интерактивной карте Клопс.Ru.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

В Калининграде бездомная собака, которую прикармливают жители высотки на ул. Гайдара, искусала восьмилетних детей (фото)
22 ноября 201718:25
  12607
В Калининграде бездомная собака, которую прикармливают жители высотки на ул. Гайдара, искусала восьмилетних детей (фото)
Без гари, дыма и сажи: калининградцы могут приобрести и установить камин, который подходит для любого помещения
Фото горячей новости
14:00
  1658
Падение крупного метеорита в Японии напугало местных жителей (видео)
Фото горячей новости
13:41
  3192
Калининградка отсудила более 850 тыс. рублей у соседа, реконструировавшего свою квартиру
Фото горячей новости
13:11
  4564
Скидки на всё — от планшета до дивана: что такое чёрная пятница
Фото горячей новости
13:00
  2946

Лента новостей

Картинка
Калининградским предпринимателям из маленьких населенных пунктов разрешили не пользоваться онлайн-кассами
18:47
  59
Картинка
В Калининграде на нескольких улицах образовались пробки из-за шести ДТП
18:38
  240
Картинка
Появилось видео задержания напавшего с ножом на мужчину в садовом обществе на ул. Радужной
18:18
  610
Картинка
Алиханов рассказал о планах заселить восток Калининградской области
18:04
  950

Авторские колонки

Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  13405
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  10574
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo