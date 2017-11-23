От Ван Гога до спортивной драмы: фильмы XIII Фестиваля кино Евросоюза в Калининграде, которые нельзя пропустить

В пятницу, 24 ноября, в Калининграде стартует XIII Фестиваль кино стран Европейского союза. Мероприятие продлится до 8 декабря. За это время будет показано 46 фильмов. Их продемонстрируют на трёх площадках: в кинотеатре "Заря", кинокафе "Новости" и "Лофте" на Гаражной. Посмотреть все фильмы физически невозможно, поэтому Клопс.Ru рекомендует картины, которые нельзя пропустить.

"Ван Гог. С любовью, Винсент" (16+)

(Великобритания/Польша), режиссёры Дорота Кобела и Хью Уэлшман

Старомодный детектив о почтальоне Армане Рулене (реальном натурщике Винсента Ван Гога), которому предстоит доставить письмо художника его младшему брату Тео, станет фильмом открытия фестиваля. История осложняется тем, что сюжет развивается через год после смерти старшего Ван Гога, а его брата, как выяснится, тоже нет в живых.

Мировая премьера картины состоялась 12 июня на Международном фестивале анимационного кино во французском Анеси. Да, "Ван Гог. С любовью, Винсент" — анимационный фильм. Или, если совсем упростить, мультик. Но он создан уникальным способом. Сначала режиссёры Дорота Кобела и Хью Уэлчмен сняли его как обычное историческое кино, а затем более сотни художников масляными красками перерисовали каждый кадр либо в стиле полотен Ван Гога, либо в чёрно-белом фотореалистичном стиле.

Главную роль играет 25-летний Дуглас Бут. Несмотря на свой юный возраст, он успел засветиться в ролях первого плана в ряде известных фильмов. Например, "Ромео и Джульетта" Карло Карлеи и "Восхождение Юпитер" сестёр Вачовски.

С одной стороны, восприятие фильма в целом зависит от того, нравится ли вам Ван Гог до такой степени, чтобы полтора часа смотреть на его движущиеся полотна. С другой стороны, изобразительный ряд фильма настолько выразителен и безупречен, что оторваться от него практически невозможно.

Кинотеатр "Заря", 24 ноября, 19:30.

"Субурбикон" (18+)

(Великобритания/США), режиссёр Джордж Клуни

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Венеции. Там картина не получила никаких призов, но заслужила много положительных отзывов критиков. "Субурбикон" могли снять братья Коэны ещё лет тридцать назад, но не нашли поддержки у продюсеров, которые посчитали, что с коммерческой точки зрения фильм будет провальным. Тогда Коэны грамотно переделали сценарий и сняли "Фарго", за который получили свой первый "Оскар".

Тридцать лет спустя сценарий "Субурбикона" попал к Джорджу Клуни, который спешно его экранизировал. Тем более что за это время история не потеряла своей актуальности. Америка всё так же идеализирована в глазах самих американцев, что над этим грех не посмеяться. Что Джордж Клуни с удовольствием и сделал.

Субурбикон — вымышленный идеализированный американский городок из 1950-х годов, который населяют безупречные белые американские семьи. Хаос в их размеренную жизнь вносят новые жители — чернокожая семья Майерс. После их приезда в Субурбиконе вспыхивают беспорядки.

Увлечённые местечковым расизмом, субурбиконцы совершенно не обратили внимания на то, что в пяти метрах от них — за закрытыми дверями дома финансиста Гарднера Лоджа (Мэтт Деймон) — разворачивается почти античная трагедия. Она начинается с ночного нападения грабителей, усыпляющих хлороформом всю его семью: прикованную к инвалидному креслу жену Гарднера Роуз (Джулианна Мур), её сестру-близняшку Маргарет, заехавшую в гости (тоже Джулианна Мур), и сына Ники (Ноа Джуп). Потом кое-кого из них убили, но этого никто не заметил.

Проблема Джорджа Клуни в том, что он попытался вписать в сюжет слишком много морали. Сами Коэны этим никогда не увлекались, подразумевая мораль как нечто очевидное, позволяя зрителям делать собственные выводы и не навязывали свои. Именно это не позволяет полностью сосредоточиться исключительно на повествовании. Что, впрочем, не говорит о том, что "Субурбикон" — плохой фильм. Клуни давно убедил всех, что он хороший режиссёр. Доказывать ему в этом плане нечего — он просто рассказывает историю.

Кинотеатр "Заря", 25 ноября, 14:00

"Убийство в ‟Восточном экспрессе”" (16+)

(Мальта/Великобритания), режиссёр Кеннет Брана

Единственное, что нужно знать, идя на фильм "Убийство в ‟Восточном экспрессе”", что Кеннет Брана — театральный режиссёр. Почти все его фильмы изначально были театральными постановками. Особенно пьесы Шекспира, которого Брана очень любит: "Генрих V" (1989, премия BAFTA за режиссуру, номинация на "Оскар" за лучшую мужскую роль), "Много шума из ничего" (1993, номинация на "Золотую пальмовую ветвь"), "Гамлет" (1996). Но в последнее время творчество знаменитого британского драматурга, видимо, ему надоело, и он решил переключиться на произведения авторов посовременнее. Например, на Агату Кристи.

Новый фильм "Убийство в ‟Восточном экспрессе”" (есть ещё старый — о нём ниже) полон традиционных театральных элементов. Например, если на сцене появляется ружьё, то оно обязательно должно выстрелить. Но в этом случае не ружье, а трость, оказавшаяся в Стене Плача далеко не случайно. Это внимание к деталям, яркие диалоги и монологи. Кстати, монологов не так уж много. В основном главный герой (Эркюля Пуаро играет сам Кеннет Брана) разговаривает с фотографией женщины по имени Катрин, которую до сих пор беззаветно любит. По сюжету это, видимо, помогает ему найти вдохновение в разгадке сложной криминальной головоломки.

Традиционно детектив проще поставить на сцене, чем снять в кино. Особенно если речь идёт об олдскульном классическом детективе. Сидни Люмет рискнул снять "Убийство в ‟Восточном экспрессе”" в 1974 году и не прогадал. Ингрид Бергман получила "Оскар" за роль шведской миссионерки Греты Олсон (этой героини в новой киноверсии романа нет), и было ещё пять номинаций.

Отдельно хочу отметить операторскую работу Хариса Замбарлокуса. Он не впервые работает с Браной и поэтому знает, как воплотить театр в кино. Особенно ярко об этом говорит сцена в вагоне-ресторане непосредственно после убийства, когда камера идеально поочерёдно наезжает на каждого персонажа в момент произнесения им фразы, которая окажется впоследствии (более или менее) ключевой:

Гектор Уиллард Мак-Куин (Джош Гад)

Эдуард Генри Мастермэн (Дерек Джекоби)

Пьер Мишель (Марван Кензари)

Мэри Хермиона Дебенхэм (Дэйзи Ридли)

доктор Арбэтнот (Лесли Одом-младший)

княгиня Наталья Драгомирова (Джуди Денч)

Хильдегарда Шмидт (Оливия Колман)

граф Рудольф Андрени (Сергей Полунин)

графиня Елена Андрени (Люси Бойнтон)

Кэролайн Марта Хаббард (Мишель Пфайффер)

Сайрус Бетман Хардман (Уиллем Дефо)

Биниамино Маркес — в оригинале героя зовут Антонио Фоскарелли (Мануэль Рульфо)

Пенелопа Крус сыграла Пилар Эставадос. Она заменила оригинальную героиню романа Грету Ольсон, а сама Эставадос появлялась в другой книге Агаты Кристи — "Рождество Эркюля Пуаро". В роли убитого Сэмюэла Эдуарда Рэтчетта появился Джонни Депп. Короткая, но весьма харизматичная роль.

Пуаро Кеннета Браны скорее напоминает нечто среднее между самим бельгийским детективом, Шерлоком Холмсом и Джоном Ватсоном. Он, конечно, ни в кого не стреляет, не принимает наркотики, но довольно проворно преследует подозреваемых и неплохо дерётся.

Кроме того, новая картина существенно упрощает загадку, которая стоит перед Пуаро. Персонажи меньше лгут, а сыщику не приходится долго ломать голову, чтобы докопаться до истины. При этом Пуаро в совершенно не свойственной ему в книгах манере вслух жалуется, что дело очень сложное и что оно ставит его в тупик. Он даже говорит об этом фотографии любимой девушки (той самой Катрин). Великий сыщик должен вызывать восхищение, а не жалость. Разве нет?

Кульминация фильма напоминает "Короля Лира". Шекспировская рефлексия Кеннета Брана всё-таки не даёт ему покоя. Будто к концу работы над сценарием фильма сценарист Майкл Грин (он же, кстати, писал "Чужой: Завет", "Логан" и "Бегущий по лезвию 2049") забыл, что адаптирует роман Агаты Кристи.

Кинотеатр "Заря", 26 ноября, 22:00

"Борг/Макинрой" (16+)

(Швеция), режиссёр Янус Мец

Вторая работа в большом метре датчанина Януса Меца Педерсена "Борг/Макинрой". Это спортивная драма, рассказывающая о трёх днях из жизни двух лучших теннисистов мира (по состоянию на начало июля 1980 года) Бьорна Борга и Джона Макинроя. Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто.

Для начала немного истории…

Швед Бьорн Борг (в фильме его сыграл Сверрир Гуднасон) и американец с ирландскими корнями Джон Макинрой (Шайа Лабаф) были полной противоположностью друг друга. Их теннисные матчи даже окрестили борьбой льда и огня (к известной саге Джорджа Мартина это никакого отношения, конечно, не имело). Швед всегда был крайне сдержан в плане поведения на корте, никогда не показывал своих эмоций, за что и заслужил сравнение со льдом.

Летом 1980 года американец наконец-то добрался до финала Уимблдона, где и встретился с Бьорном (который выигрывал этот турнир к тому времени четыре раза). Лёд и пламень сошлись лицом к лицу и выдали матч, который многие называли величайшим поединком в истории тенниса. Борг победил.

Мец снимает спортивную драму как психологическую, как схватку не столько техник, сколько умов, показывая на реальном примере, что победить себя иногда ничуть не легче, чем соперника. А выбор тактики определят не только исход матча, но и то, каким ты в итоге останешься в истории — не победителем или проигравшим, а великим или нет. В теннисе это очень важно.

Шведа Сверрира Гуднасона зрители знают мало, но его утончённая нордическая внешность как нельзя лучше подходит для знаменитого "Айс-Борга". Лабаф, прославившийся в последнее время странными выходками и всевозможными перформансами, также органично выглядит в роли невротичного скандалиста Макинроя. Его прототип, настоящий теннисист, говорят, обиделся, что создатели "Борга/Макинроя" не посоветовались с ним, выпуская ленту в прокат, да и вообще сказал, что "фильм мог бы быть намного лучше". Судя по всему, герой Лабафа намного приятнее реального Макинроя.

На Западе умеют снимать спортивные драмы. "Уимблдон" Ричарда Лонкрэйна, "Мираж на льду" Гэвина О’Коннора, да хотя бы тот же самый "Костолом" Барри Сколника с Винни Джонсом (бывшим профессиональным футболистом) в главной роли. Эти фильмы направлены на широкую аудиторию, а не только на тех, кто интересуется теннисом, хоккеем или футболом. То, что происходит на корте, поле или площадке, всего лишь кульминация, а не центр сюжета.

Кинотеатр "Заря", 27 ноября, 22:00

"О теле и душе" (18+)

(Венгрия), режиссёр Ильдико Эньеди

Этот фильм в феврале получил "Золотого медведя" — главный приз Берлинале. Калининградские зрители уже могли видеть его на фестивале венгерского кино, который прошёл в середине октября. Венгерский кинематограф является одним из самых заметных в мире. Имена Золтана Фабри, Иштвана Сабо и Ласло Немеша известны многим, кто более или менее следит за кино. Ильдико Эньеди тоже не стоит особняком в ряду популярных венгерских режиссёров. В 1989 году в Каннах она получила награду за лучший режиссёрский дебют.

Формально "О душе и теле" коррелируется со "Следом" — новой работой Агнешки Холланд. Она тоже была представлена в основной программе Берлинале. В ней тоже идёт речь о цене истребления животных и ставится вопрос об их загадочной душе. В остальном фильмы расходятся в разных направлениях. Аннотация обещает микс юмористического детектива, феминистской утопии и экологического триллера — тот нечастый случай, когда все обещания сбываются.

В фильме странным образом сосуществуют разные жанры. Мария (главная героиня, которую играет Александра Борбей) похожа на инопланетянку. Но, скорее всего, как и Сага Норен, героиня сериала "Мост", страдает синдромом Аспергера, характеризующимся трудностями в социальном взаимодействии. Девушка с высшим образованием имеет весьма смутные представления о взаимоотношении полов, не пользуется мобильным телефоном, живёт в стерильно чистой квартире, а на работе сторонится коллег. Мария работает контролёром качества на будапештской скотобойне. У неё феноменальная память — с математической точностью она выписывает штрафные очки работникам перерабатывающего цеха за каждую лишнюю унцию жира на мясе.

Похоже, помимо цифр и детсадовских взаимоотношений с окружающим миром, в голове этой хрустальной Снегурочки нет ничего.

30 ноября, кинотеатр "Заря", 21:00

"Молодой Годар" (18+)

(Франция), режиссёр Мишель Хазанавичус

В оригинале новый фильм Мишеля Хазанавичуса, вышедший в российском прокате под названием "Молодой Годар", называется Redoubtable — "Грозный". Автор объяснил это тем, что не является мастером заголовков и просто взял имя подводной лодки, о которой идёт речь в начале картины.

Мировая премьера "Молодого Годара" состоялась в этом году на Каннском кинофестивале. Это всего вторая работа Хазанавичуса после "Артиста", за которого он пять лет назад получил "Оскар". Кстати, в Каннах "Годара" изрядно освистали, в основном французские критики. Но некоторые всё же пытались заглушить их аплодисментами.

Главную роль сыграл Луи Гаррель. Для него это не первый опыт работы в фильме, события которого развиваются на фоне студенческого восстания во Франции в 1968 году. Правда, в прошлый раз это было почти пятнадцать лет назад — в "Мечтателях" Бернардо Бертолуччи.

В 1966 году Годар выпускает "Мужское-женское". Тогда молодёжь впервые увидела на экране отражение своих тревог и надежд, отчаянного стремления к мятежу. Не всегда, правда, понимая, против чего — капитализма, полиции или военных? Но уже два года спустя подростковый бунт обретёт реальные очертания. И многие из наблюдавших за тем, как 21-летний Жан-Пьер Лео малюет на двери туалета граффити "Годар — самый большой говнюк среди прокитайских швейцарцев", в мае 1968-го заполнили Париж с алыми знамёнами, булыжниками в руках и по-прежнему не до конца оформленным, но от того не менее страстным желанием построить лучший мир.

Экранная борьба переместилась на улицы, а Годар оказался в центре событий. В роли всё того же мечтателя, как и в фильме Бертолуччи.

Кинотеатр "Заря", 3 декабря, 18:00