В Калининградском зоопарке пройдёт праздник с квестом и мастер-классами

В воскресенье, 26 ноября, Калининградский зоопарк проведёт праздник "Знай наших!". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



"Живут ли в Балтийском море киты? Растут ли в Калининградской области орхидеи? Какая опасность подстерегает нас в тёплых летних водоёмах? Кто из обитателей нашего региона опасен для человека, а чей грозный вид — не более, чем способ защиты от врагов?" — перечислили в пресс-службе вопросы, ответы на которые дадут сотрудники зоопарка во время праздника.



Программа

11:00–16:00 — большая кверст-игра "Следопыт" с призами.

13:00, конференц-зал — большое интерактивное занятие-игра о животных и растениях.

14:00 — мастер-классы по обогащению среды. Изготовление вкусной игрушки для животных.