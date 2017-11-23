В горсовете возмутились сокращением финансирования программы "Молодая семья"

Депутаты горсовета обеспокоены будущим программы "Молодая семья", потому что пока не имеют полного представления об объёмах её финансирования из регионального бюджета. Об этом рассказал во время заседания профильной комиссии в среду, 22 ноября, депутат Андрей Шумилин.
"Это такая комбинированная программа, и наша там только часть финансирования. Нам необходимо чёткий ответ получить, но правительство нам его не предоставило, то есть сегодня вопрос этот завис. У нас интерес к этой программе существует большой. А по факту резкое сокращение произошло в пять раз", — заявил Шумилин.
Депутат добавил, что если ясности в отношении финансирования программы из областного бюджета так и не будет, то местным чиновникам необходимо обратиться напрямую к губернатору Антону Алиханову.
В рамках программы "Молодая семья" калининградцы могут получить социальные выплаты на приобретение или строительство собственного жилья. Семьи с детьми могут рассчитывать на субсидию в размере 35% от стоимости приобретаемой недвижимости, а без детей — на компенсацию в размере 30%. В 2018 году в Калининграде на получение субсидии в рамках программы "Молодая семья" рассчитывают 248 семей
.
Действие региональной программы "Молодая семья", которая реализуется в Калининградской области с 2011 года и должна была завершиться в 2015 году, продлили до 2020 года
. Недавно губернатор потребовал проработать меры поддержки
молодых семей при покупке жилья в виде предоставления им льготных условий ипотечного кредитования.