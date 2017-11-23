В горсовете возмутились сокращением финансирования программы "Молодая семья"

Депутаты горсовета обеспокоены будущим программы "Молодая семья", потому что пока не имеют полного представления об объёмах её финансирования из регионального бюджета. Об этом рассказал во время заседания профильной комиссии в среду, 22 ноября, депутат Андрей Шумилин.

"Это такая комбинированная программа, и наша там только часть финансирования. Нам необходимо чёткий ответ получить, но правительство нам его не предоставило, то есть сегодня вопрос этот завис. У нас интерес к этой программе существует большой. А по факту резкое сокращение произошло в пять раз", — заявил Шумилин.

Депутат добавил, что если ясности в отношении финансирования программы из областного бюджета так и не будет, то местным чиновникам необходимо обратиться напрямую к губернатору Антону Алиханову.