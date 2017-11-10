Губернатор потребовал проработать меры поддержки молодых семей, покупающих жильё

Глава Калининградской области Антон Алиханов потребовал проработать меры поддержки молодых семей при покупке жилья. Об этом губернатор заявил во время оперативного совещания после доклада "О мерах реализации демографической политики".

Алиханов пояснил, что необходимо проработать условия по получению ипотеки на льготных условиях. "На площадке облдумы надо проработать бюджет с этой точки зрения. Сконцентрировать силы на решение жилищных вопросов семей. Это простимулирует демографию, нам надо понижать возраст рождения первого ребёнка, сейчас этот показатель высок. Продумать меры поддержки, чтобы были прописаны условия — при рождении первого ребёнка, второго, третьего и последующих", — подчеркнул глава региона. Он отметил, что решить демографический вопрос не получится без поддержки в жилищной сфере.

"Деньги будут направлены на дополнительную ипотечную программу. Совместно с депутатами этот вопрос проработаем", — пояснил губернатор после оперативного совещания. Сумму однако озвучивать не стал.