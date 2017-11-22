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Путин призвал российские предприятия быть готовыми к наращиванию объёмов военной продукции

17:36
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Крупные и стратегические предприятия России должны быть готовы к оперативному наращиванию производства военной продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам военно-промышленного комплекса.
 
"Способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства", — заявил Путин. 
 
Президент отметил, что быть готовыми к наращиванию объёмов должны все крупные и стратегические предприятия вне зависимости от форм собственности. Он отметил, что в 2016 году давал поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов и обеспечению перевозок войск.
 
"Я прошу в ходе сегодняшней встречи кратко подвести итоги этой работы, доложить, какие недоработки прошлых лет устранены и какие проблемы ещё устранить не удалось", — заявил глава государства.
 
В августе эксперт Института Гайдара Василий Зацепин заявлял, что Россия отчиталась перед ООН только о 42% военных расходов за 2016 год. По данным Института Гайдара, в 2016 году 21,7% расходов федерального бюджета проходило по закрытым статьям. В разделе "Национальная оборона" засекретили более 70% расходов, в разделе "Национальная безопасность" — 29%. В октябре экс-министр Кудрин рассказал, что бюджет РФ несёт потери от роста расходов на оборону.  
 

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