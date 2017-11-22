Путин призвал российские предприятия быть готовыми к наращиванию объёмов военной продукции

Крупные и стратегические предприятия России должны быть готовы к оперативному наращиванию производства военной продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам военно-промышленного комплекса.

"Способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства", — заявил Путин.

Президент отметил, что быть готовыми к наращиванию объёмов должны все крупные и стратегические предприятия вне зависимости от форм собственности. Он отметил, что в 2016 году давал поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов и обеспечению перевозок войск.

"Я прошу в ходе сегодняшней встречи кратко подвести итоги этой работы, доложить, какие недоработки прошлых лет устранены и какие проблемы ещё устранить не удалось", — заявил глава государства.