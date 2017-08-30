РБК: Россия сообщила ООН только о 42% военных расходов

Россия отчиталась ООН только о 42% военных расходов за 2016 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина.

Согласно российским отчётам, в 2016 году военные расходы бюджета составили 2,1 трлн рублей. В 2015 году эта сумма была выше — 2,9 трлн. Как сообщает РБК, в 2016 году расходы бюджета по разделу "Национальная оборона" с учётом секретных статей составили почти 3,8 трлн рублей. Издание сравнило отчёт, предоставленный ООН, со стандартами, разработанными для подобной отчётности. По мнению источника РБК, Россия могла не включить туда засекреченные статьи бюджета.

По стандартам ООН военные расходы — это все финансовые ресурсы, которые государство тратит на нужды и функции вооружённых сил. В отчётах должны быть указаны расходы на содержание армии, техническое обслуживание, военные операции, закупки и производство вооружения, разработки и исследования. Зацепин, подсчитавший расходы военного бюджета РФ по стандарту ООН, назвал сумму в 4,93 трлн рублей за 2016 год. Это 5,7% ВВП России.

Как отмечает РБК, по данным Института Гайдара, в 2016 году 21,7% расходов федерального бюджета проходило по закрытым статьям. В разделе "Национальная оборона" засекретили более 70% расходов, в разделе "Национальная безопасность" — 29%.