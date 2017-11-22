Госдума предложила обязать операторов блокировать номера "телефонных террористов"

Госдума предлагает обязать операторов связи блокировать номера "телефонных террористов". Об этом сообщает РБК

Поправки предлагают внести в закон "О связи". Операторы должны будут блокировать номера звонящих, а также раскрывать данные о владельцах номеров по требованию правоохранительных органов. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв, который стал соавтором проекта, считает, что предложение позволит остановить "чудовищную волну ложных звонков, из-за которых уже несколько месяцев страдают россияне". Он отметил, что правоохранители и раньше имели право запрашивать личные сведения, однако операторы не могли блокировать номера.