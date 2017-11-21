Правительство РФ разрешило заряжать электромобили в помещении

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает заряжать электромобили в помещениях. Документ опубликован на сайте кабмина

"Подписанным постановлением в правила внесены изменения. Установлена возможность заряжать электромобили в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения и стоянки транспорта", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

В правительстве рассчитывают, что новые меры упростят развитие инфраструктуры для электромобилей.