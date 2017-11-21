Правительство РФ разрешило заряжать электромобили в помещении
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает заряжать электромобили в помещениях. Документ опубликован на сайте кабмина
.
"Подписанным постановлением в правила внесены изменения. Установлена возможность заряжать электромобили в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения и стоянки транспорта", — говорится в пояснительной записке к постановлению.
В правительстве рассчитывают, что новые меры упростят развитие инфраструктуры для электромобилей.
В Калининградской области власти рассматривают возможность популяризации электромобилей среди жителей области. Для этого они планируют отменить транспортный налог
на электромобили, а также дать возможность бесплатно "заправлять" их на ЭЗС в течение нескольких лет. Также в Калининградской области могут разрешить заряжать
на заправках для электромобилей гироскутеры и сегвеи.