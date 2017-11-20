Комитет Облдумы одобрил досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Рудникова

В понедельник, 20 ноября, депутаты постоянного комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту одобрили досрочное прекращение полномочий депутата шестого созыва от одномандатного избирательного округа №6 Игоря Рудникова. Об этом Клопс.Ru сообщил заместитель председателя комитета Михаил Чесалин.

"Я на этом заседании не присутствовал. Однако мои коллеги, в абсолютном большинстве представляющие партию "Единая Россия", единогласно проголосовали за то, чтобы досрочно прекратить полномочия депутата Рудникова. Я считаю, что правящая партия проголосовала по команде сверху. А то, что у нас состав партии такой, так это нижайший поклон избирателям, которые не пришли на выборы", — прокомментировал решение Чесалин.

По словам Чесалина, он ознакомился с документами, которые поступили в думу, и убеждён, что их недостаточно для того, чтобы объективно рассматривать вопрос.

"Это представление прокуратуры и письмо ФСБ по Калининградской области. К представлению не приложено ничего. К письму ФСБ приложена трудноразличимая копия то ли визы, то ли вида на жительство. Я считаю, что депутаты без оригиналов документов, в отсутствии самого Рудникова, который не мог дать пояснений, не имели право рассматривать этот вопрос. Если этот вопрос вынесли на рассмотрение комитета, то его надо было отложить как минимум до тех пор, пока не появится сам Рудников", — заявил Чесалин.

Он пояснил, что это предварительное решение. Вопрос попал на повестку дня заседания Областной думы и будет рассматриваться в четверг, 23 ноября. Дума примет окончательное решение, имеющее юридическую силу.