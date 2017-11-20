В Калининграде четверть клиентов микрофинансовых организаций составляют бюджетники

Почти четверть клиентов микрофинансовых организаций в Калининградской области работают в бюджетной сфере. Таковы данные исследования, которое провела компания "Е заем"

В 2017 году мужчины составляли 51% клиентов микрофинансовых организаций. Большинству заёмщиков от 25 до 29 лет, их доля от общего количества — 27%. Ещё 21% клиентов от 20 до 24 лет. Возрастная категория от 30 до 34 составляет 19%. 14% заёмщиков — люди в возрасте от 35 до 39 лет.

47% заёмщиков не женаты, 38% состоят в официальном браке, 10% — в гражданском. У большинства заёмщиков (60%) нет детей. У 26% один ребёнок, у 11% — двое детей, у 2% — трое. С ростом доли холостых клиентов выросло количество тех, кто не имеет детей, отмечают в компании. 42% заёмщиков имеют собственное жильё, 34% живут с родственниками, а 22% снимают.

Большинство клиентов микрофинансовых компаний имеют высшее образование. Таких оказалось 46%. У 29% образование среднее, у 13% — среднеспециальное, у 11% — неполное высшее. 78% заёмщиков работают в штате, 11% самозаняты, 5% являются индивидуальными предпринимателями. В 2017 году доля самозанятых снизилась на 1%, доля штатных работников выросла на столько же.

Самая большая доля заёмщиков (23%) приходится на бюджетную сферу. 22% заняты в торговле, 17% — в сфере услуг. 13% работают в области информационных технологий, 9% — в промышленности. 7% заёмщиков — представители творческих профессий. Доходы 30% клиентов микрофинансовых организаций составляют от 20 до 30 тыс. рублей, у 26% — от 30 до 40 тыс., у 14% — до 20 тыс. Заработок 12% заёмщиков составляет от 40 до 50 тыс. рублей. 11% клиентов зарабатывают более 60 тыс. Самой частой целью займов стали непредвиденные расходы (57%). 15% человек взяли деньги на ремонт дома или автомобиля, 6% — на ежедневные расходы. 9% заёмщиков берут деньги на подарки близким, 7% — на погашение кредита, 5% — на путешествие, 1% — на лечение или медикаменты.