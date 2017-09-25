Опрос: почти две трети россиян не имеют сбережений



Почти две трети жителей России не откладывают средства на чёрный день. Об этом сообщает Опрос: россияне рассказали о самых надёжных способах хранения денегПочти две трети жителей России не откладывают средства на чёрный день. Об этом сообщает ВЦИОМ по итогам исследования.

Только 36% респондентов отметили, что имеют накопления, а 63% — что не имеют. Кроме того, 1% затруднился ответить на этот вопрос. При этом только треть тех, кто откладывает деньги, указали, что в случае потери работы смогут прожить на сэкономленные средства год и более, 29% хватит этих средств на полгода, каждому пятому — на два месяца, 5% — на месяц, а 2% — только на две-три недели.



В среднем россияне считают, что сумма, которую можно назвать сбережениями, начинается примерно от 400 тысяч рублей. 12 лет назад называлась сумма в 100 тысяч рублей.



Почти половина россиян считает наиболее надёжным способом вложения денег покупку недвижимости, 29% — открытие счёта в банке, 17% — хранение наличных в рублях, 14% — покупку золота и драгоценностей, каждый десятый — приобретение иностранных валют.