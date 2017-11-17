Калининградцы рассказывают, откладывают ли деньги на чёрный день

Менее половины жителей Калининграда откладывают деньги на чёрный день. Таковы данные исследования социальной сети "Фотострана"

Мысли о возможных неприятностях заставляют откладывать деньги 45,7% опрошенных. Они подсчитывают траты и сохраняют часть дохода. 43% калининградцев не ждут трудностей и не имеют финансового резерва. Часть не видит смысла в откладывании денег из-за инфляции. Некоторым не позволяет копить уровень дохода.

Среди тех, кто готовится к чёрному дню, разделились мнения о форме накоплений. Некоторые копят деньги, некоторые имеют резерв в виде материальных ценностей или недвижимости. Часть респондентов рассчитывает на помощь близких или на банковские кредиты.