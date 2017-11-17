Калининградцы рассказывают, откладывают ли деньги на чёрный день
Менее половины жителей Калининграда откладывают деньги на чёрный день. Таковы данные исследования социальной сети "Фотострана"
.
Мысли о возможных неприятностях заставляют откладывать деньги 45,7% опрошенных. Они подсчитывают траты и сохраняют часть дохода. 43% калининградцев не ждут трудностей и не имеют финансового резерва. Часть не видит смысла в откладывании денег из-за инфляции. Некоторым не позволяет копить уровень дохода.
Среди тех, кто готовится к чёрному дню, разделились мнения о форме накоплений. Некоторые копят деньги, некоторые имеют резерв в виде материальных ценностей или недвижимости. Часть респондентов рассчитывает на помощь близких или на банковские кредиты.
В сентябре опрос ВЦИОМ показал, что почти две трети россиян не имеют накоплений
. Опрошенные считают накоплениями сумму, которая начинается от 400 тыс. рублей.