В Пионерском закрыли повреждённый штормом променад
Объект закрыли из-за его аварийного состояния. Проход заварили, на заборе установили запрещающую табличку. Как отмечает издание, некоторые прохожие игнорируют запрет.
В Пионерском в результате штормов, пришедших в регион в конце октября, пострадал склон около государственного комплекса "Янтарь". Возле президентской резиденции обрушились грунт, лестница, ведущая к морю, и сам променад
. Как сообщили Клопс.Ru в администрации Пионерского, чиновники пытаются договориться с региональным правительством и ФГБУ "Государственный комплекс ‟Янтарь”", чтобы те занялись восстановлением склонов и променада, так как самому муниципалитету эти объекты не принадлежат
.