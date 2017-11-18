В Петербургe поступило 60 сообщений о взрывных устройствах на пути кортежа Путина

Во время поездки Путина в Санкт-Петербург поступило более 60 звонков с сообщениями о заложенных взрывных устройствах на пути следования президентского кортежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Неизвестные предупредили о 50 "минированиях", уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Все звонки приходили из-за границы.

"Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге", — сказал Песков.

Все сообщения были проверены. Взрывных устройств не обнаружено, сказал пресс-секретарь. Действия телефонных террористов никак не отразились на графике работы главы государства в поездке.

Волна телефонного терроризма накрыла Россию 11 сентября и охватила 75 регионов. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек.

В Калининграде сообщения от телефонных террористов о минировании учреждений, жилых домов и общественных зданий поступали дважды, в октябре и ноябре . Все сообщения также оказались ложными.