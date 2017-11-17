"Развлекались до трёх ночи": на затопленной парковке в Янтарном понизили уровень воды

В Янтарном откачали воду с затопленной парковки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

За сутки уровень воды удалось понизить на полтора метра. Вода полностью ушла с парковки. Сейчас ведётся ревизия после подтопления. Идут работы по восстановлению пролётов между сухопутной и водной частями променада. Работы продолжались до ночи.

"Перепускные трубопроводы, дренирование прибрежной полосы, строительство отводной дамбы, фены, кипятильники... до трёх ночи развлекались", — прокомментировал Заливатский вопрос читателя о том, как осушали парковку.