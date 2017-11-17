В Янтарном нашли способ осушить затопленный променад и паркинг (видео)
В Янтарном нашли способ, как спасти от затопления променад и паркинг рядом с пляжем. Об этом рассказал глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
"Это, конечно, не строительство Саяно-Шушенской ГЭС, но тоже было непросто. Высотные отметки, изготовление и монтаж перепускной трубы, сооружение дамбы", - написал Заливатский на своей странице в Facebook
На видео, размещённом чиновником, видно, как вода по траншее с места затопления устремляется в море.
Видео: Алексей Заливатский
Ранее стало известно, что в Янтарном в октябре после затяжных дождей переполнились ручьи, в итоге затопило променад и паркинг у пляжа. Власти округа совместно со специалистами калининградского "Водоканала" определяли безопасный способ осушения
затопленной территории.