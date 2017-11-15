В Янтарном пообещали осушить затопленную парковку у пляжа в течение недели

В Янтарном затопленная парковка у пляжа с "Голубым флагом" будет осушена примерно через неделю. Об этом Клопс.Ru сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

По словам чиновника, сейчас главное — выбрать технологию, с помощью которой можно безопасно и быстро убрать воду. В любом случае, подтопление максимум за неделю будет ликвидировано, заверил он.

К решению проблемы подключились не только местные службы, но и специалисты калининградского "Водоканала". Уже несколько вариантов спуска воды из озера были отвергнуты по соображениям безопасности, рассказал Заливатский.

В частности, пришлось отказаться от затеи выкопать траншею и выпустить самотёком. Уровень воды в озере сейчас более чем на два метра выше, чем в море, поэтому особых сложностей не возникло бы, говорит чиновник. Однако велика вероятность, что поток окажется непредсказуемым и размоет берег.

Скорее всего, для откачки воды с затопленной парковки придётся воспользоваться помпами, сказал Заливатский.

"По большому счёту, помпами и надо откачивать. Разницы большой нет, у кого их брать. У любителей-янтарщиков, или в аренду в Калининграде, у "Водоканала". У них полноценное профессиональное оборудование с производительностью до 15 тысяч кубов, это очень мощные аппараты, серьёзные", — подчеркнул чиновник.

Затопление парковки у пляжа произошло в результате переполнения ручьёв во время затяжных дождей. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем в Янтарном рассмотрят возможность изменения русла ручья, который течёт близ парковки.