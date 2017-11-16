В Щецине начался демонтаж памятника благодарности Красной армии

В польском городе Щецин на северо-западе республики начался демонтаж памятника благодарности Красной армии, установленного на центральной площади 67 лет назад. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на РАР.

Мемориал, установленный в память о солдатах, освобождавших от фашизма города Западного Поморья, будет демонтирован в течение недели. Работы пройдут в два этапа — разбор колонны и разбор цокольной части. Представители мэрии отметили, что после демонтажа колонна, скорее всего, будет уничтожена, а барельефы и скульптуры будут перенесены на Центральное кладбище в Щецине.