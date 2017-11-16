В МЧС рассказали, как трёхлетней девочке удалось выжить в авиакатастрофе в Хабаровском крае

В МЧС рассказали, как малолетней пассажирке разбившегося в Хабаровском крае самолёта удалось выжить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр стратегических исследований МЧС.

По мнению руководителя Центра, заслуженного спасателя России Михаила Фалеева, девочка спаслась благодаря тому, что лайнер какое-то время планировал в воздухе. "Видимо, самолет спланировал, поэтому и части какие-то оказались сохранены, то есть экипаж боролся до конца", — сказал эксперт.

Фалеев добавил, что чаще всего трагические последствия бывают, кода пассажиры не прислушиваются к указаниям бортпроводников. Однако в данном случае родители девочки, видимо, поступили в соответствии с инструкцией, сказал он.

"Вот когда мы в самолете летим и нам говорят пристегнуться, то дело не в том, что это гарантирует нам жизнь, но это дает нам шансы в условиях чрезвычайных ситуаций остаться без увечий, ушибов, попытаться сохранить жизнь", — цитирует спасателя агентство новостей.

Утром 15 ноября при заходе на посадку разбился самолёт L-410, направлявшийся в посёлок Нелькан Хабаровского края. Воздушное судно упало с высоты 600 метров. Из семи человек, находившихся на борту, выжила только трёхлетняя девочка. Ребёнок находится в больнице.