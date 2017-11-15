В Хабаровском крае разбился пассажирский самолёт, есть погибшие
В среду, 15 ноября, в Хабаровском крае разбился самолёт L-410. Об этом сообщает "РИА Новости"
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Всего на борту находились семь человек. В результате авиакатастрофы погибли шесть из них, в том числе два члена экипажа. Выжил ребёнок — трёхлетняя девочка. Она находится в больнице, медики оценивают её состояние как тяжёлое, но стабильное.
Самолёт "Хабаровских авиалиний" следовал из Хабаровска в посёлок Нелькан. Он совершил жёсткую посадку, не долетев до взлётно-посадочной полосы. Самолёт при падении не развалился и не загорелся.
Следствие рассматривает три версии ЧП: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.