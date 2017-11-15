Эксперты назвали три версии крушения самолёта в Хабаровском крае, где погибли шесть человек

Эксперты выдвинули три версии авиакатастрофы, произошедшей в среду, 15 ноября в Хабаровском крае. Об этом сообщает Life

Авиакомпания, которой принадлежал разбившийся близ посёлка Нелькан самолёт Turbolet, полгода назад ввела режим жёсткой экономии. Это и могло стать первопричиной крушения, пишет Life со ссылкой на мнения экспертов.

Так, по одной из версий, к аварии могло привести некачественное топливо или его нехватка, а также отказ двигателя. Межведомственная комиссия, расследующая причины катастрофы, установила, что авиакомпания "Хабаровские авиалинии" ("Хабавиа") годами не отправляла своих техников на переподготовку и повышение квалификации. У Ространснадзора также есть претензии к перевозчику, в частности, к тому, как организована работа заправочной службы "Хабавиа", пишет издание.

Источник в авиационной отрасли изложил свою версию падения самолёта. По его мнению, очень похоже на то, что у лайнера отказал двигатель, возможно, из-за того, что закончилось топливо. Ещё, по мнению специалиста, речь может идти о сваливании с воздушного потока. В таких случаях из-за потери скорости подъёмная сила крыла ослабевает.

"Турболёт" рухнул в двух километрах от аэродрома назначения, под Нельканом. По сообщению очевидца, сотрудника нельканского аэродрома, борт в воздухе резко завалился набок и направился к земле. Это случилось на высоте 600 метров.

Погибло шесть человек из семи, летевших тем рейсом. Выжила только малолетняя девочка, которая летела без родителей. Ребёнка с тяжёлой травмой головы доставили в местную больницу.