Министр экологии: В Калининградской области отловили 80 кабанов, АЧС не обнаружено

С момента обнаружения в Калининградской области двух заражённых африканской чумой свиней (АСЧ) кабанов отловили 80 диких животных, и ни одно из них не было инфицировано. Об этом в среду, 15 ноября, после заседания профильного комитета облдумы рассказал корреспонденту Клопс.Ru министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин.



"У всех животных, которые в рамках регулирования численности были пойманы, ветеринарные врачи берут анализ на АЧС. По нашим данным, АЧС у кабанов обнаружено не было", — сообщил Ступин.



По словам министра, проверенных на АЧС кабанов отлавливали в лесах "неблагополучных" Ладушкинского и Багратионовского округов . Причём все животные изымаются из дикой природы в рамках планового сокращения численности, а вовсе не в связи с АЧС.



"У нас есть специальные бригады, которые занимаются регулированием численности в рамках, предусмотренных на 2017 год. Дополнительно животных убивать не будут", — объяснил Ступин.



Участки территории, где были обнаружены больные животные, сейчас посещать запрещено. "Очаг заражения составляет около трёхсот метров, поэтому, думаю, там этих кабанов и нет. Там всё перекопано и установлены знаки", — пояснил Ступин.



Два заражённых африканской чумой свиней животных Два заражённых африканской чумой свиней животных были обнаружены 4 ноября в охотничьих хозяйствах в районе Ладушкинского и Багратионовского округов.