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Главная Новости Общество

Пятилетней Соне Кондратьевой вновь собирают деньги на дорогостоящее лечение в США

16:53
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Пятилетней Соне Кондратьевой вновь собирают деньги на проведение второго этапа уникального лечения. Сбором средств занимается благотворительный фонд "Берег надежды". 
 
Малышка родилась с патологией, которая встречается в одном случае из шести тысяч, — двусторонней аномалией развития наружного и среднего уха. Слышать она могла только с помощью специально подобранного слухового аппарата. Соня пошла в садик, стала заниматься с сурдопедагогом. 
 
Родители думали, что проблема заключалась лишь в пластике, которую планировали сделать, когда девочка подрастёт, и копили средства, но Соня начала жаловаться на головные боли. Ребёнка продиагностировали в Федеральном центре здоровья города Москвы и поставили диагноз "холестеатома". Это уплотнение из костной ткани, киста в среднем ухе, которая, разрастаясь, начала занимать всё свободное пространство. 
 
В США, куда отправили ребёнка, провели уникальную операцию. В течение девяти часов один врач убирал опухоль и восстанавливал слуховой проход, а другой врач создавал внешнее ухо. У Сони среднее и внешнее ухо выращены искусственно. Но уже тогда было понятно, что потребуется и вторая операция для Сони.
 
Соня не чувствует боли, чувствительность в среднем ухе ещё очень небольшая, после операции она слышит хорошо. Но сейчас ухо ребёнка не защищено, открыты слуховые косточки, и малейшая инфекция может грозить печальными последствиями. Чем быстрее будет проведена новая операция — тем лучше.
 
Американские врачи пошли навстречу, и вместо ранее запланированного срока 25 апреля готовы принять Соню 10 января 2018 года. Во время очередной операции будет сделана новая барабанная перепонка на прооперированном ухе и открыт слуховой проход на втором.
 
"Прогнозы врачей хорошие! И после операции мы вернёмся домой уже здоровыми, с двумя ушами. Специалисты подготовили сюрприз для Сони — во время операции они проколют ей ушки и наденут серёжки! Исполнится её заветная мечта!" — рассказала мама девочки.
 
Подробнее о том, как помочь девочке, — по ссылке
 

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