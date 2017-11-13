Пятилетней Соне Кондратьевой вновь собирают деньги на дорогостоящее лечение в США

Пятилетней Соне Кондратьевой вновь собирают деньги на проведение второго этапа уникального лечения. Сбором средств занимается благотворительный фонд "Берег надежды".

Малышка родилась с патологией, которая встречается в одном случае из шести тысяч, — двусторонней аномалией развития наружного и среднего уха. Слышать она могла только с помощью специально подобранного слухового аппарата. Соня пошла в садик, стала заниматься с сурдопедагогом.

Родители думали, что проблема заключалась лишь в пластике, которую планировали сделать, когда девочка подрастёт, и копили средства, но Соня начала жаловаться на головные боли. Ребёнка продиагностировали в Федеральном центре здоровья города Москвы и поставили диагноз "холестеатома". Это уплотнение из костной ткани, киста в среднем ухе, которая, разрастаясь, начала занимать всё свободное пространство.

В США, куда отправили ребёнка, провели уникальную операцию. В течение девяти часов один врач убирал опухоль и восстанавливал слуховой проход , а другой врач создавал внешнее ухо. У Сони среднее и внешнее ухо выращены искусственно. Но уже тогда было понятно, что потребуется и вторая операция для Сони.

Соня не чувствует боли, чувствительность в среднем ухе ещё очень небольшая, после операции она слышит хорошо. Но сейчас ухо ребёнка не защищено, открыты слуховые косточки, и малейшая инфекция может грозить печальными последствиями. Чем быстрее будет проведена новая операция — тем лучше.

Американские врачи пошли навстречу, и вместо ранее запланированного срока 25 апреля готовы принять Соню 10 января 2018 года. Во время очередной операции будет сделана новая барабанная перепонка на прооперированном ухе и открыт слуховой проход на втором.

"Прогнозы врачей хорошие! И после операции мы вернёмся домой уже здоровыми, с двумя ушами. Специалисты подготовили сюрприз для Сони — во время операции они проколют ей ушки и наденут серёжки! Исполнится её заветная мечта!" — рассказала мама девочки.