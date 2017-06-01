Четырёхлетняя Соня Кондратьева, поборовшая редкую аномалию слуха, споёт на концерте 1 июня (видео)

Услышать окружающий мир Соня Кондратьева смогла благодаря дорогостоящей операции в США. Меньше чем полгода назад на концерте одной из калининградских певческих студий собирали деньги на лечение малышки. 1 июня в 12 часов Соня выйдет на сцену ДК Железнодорожников уже в качестве артистки.
На нас смотрели, как на инопланетян
Девочка родилась с патологией, которая встречается у одного из 6 000 детей, у неё не были сформированы ушные раковины, отсутствовали наружное и среднее ухо. Слышать малышка могла только с помощью специально подобранного слухового аппарата. Соня пошла в садик, стала заниматься с сурдопедагогом.
"Многие местные врачи вообще смотрели на нас, как на инопланетян, фотографировали. Мол, вот какой интересный случай, пришёл такой ребёнок. Мне говорили, что наша история очень редкая, сделать с этим ничего нельзя. Сказали: "Сидите, ваш ребёнок будет как-нибудь жить дальше". Естественно, я не стала сидеть", — вспоминает Марина Кондратьева, мама Сони.
Соня воспринимала только очень громкие звуки. Могла распознать резкий звук проносящегося мимо мотоцикла, но не слышала пения птиц и завывания ветра.
До операции Соня могла различать только очень громкие звуки
"Как-то у нас украли сумку, а в ней был слуховой аппарат. Он очень редкий, не продаётся в России. Нам помогли его купить спонсоры. Полгода Соня ходила без него. Тогда мы общались жестами, но и без слов понимали. За это время Соня начала забывать какие-то фразы", — рассказывает Марина.
Родители думали, что проблема заключалась лишь в пластике, которую планировали сделать, когда девочка подрастёт, и копили средства, но Соня начала жаловаться на головные боли. Ребёнка продиагностировали в Федеральном центре здоровья города Москвы и поставили диагноз "холестеатома". Это уплотнение из костной ткани, киста в среднем ухе, которая, разрастаясь, начала занимать всё свободное пространство. В московской клинике женщине подсказали, что справиться с врождённым недугом им могут помочь только в Америке. Там Соне должны были сделать комбинированную операцию, в результате которой открывают слуховой проход, восстанавливают барабанную перепонку и слуховые косточки, проводят пластику ушей.
Очень хотела серёжки
За четыре месяца совместно с фондом "Берег надежды" на лечение удалось собрать 5 миллионов рублей. Остальную половину суммы совместно перечислили "Русфонд" и "Газпром".
Марина с теплотой вспоминает, как их приняли в Америке. "Даже не знаю, как распространилась информация, но незнакомые люди писали нам, предлагали свою помощь: были готовы приютить, возили нас по городу", — рассказывает женщина.
За несколько часов до операции в США
Перед операцией Соня мечтала о том, что сможет надеть серёжки. "Я ей объясняла, что мы полетим к волшебнику, в Америку, за новыми ушками. Через несколько месяцев мы должны отправиться на вторую операцию, чтобы сделать второе ушко. На пятилетие Сони, надеюсь, мы наконец-то купим серёжки", — говорит Марина.
Поездка "к волшебникам за новыми ушками" началась на машине. Семья доехала до Мюнхена, оттуда улетела в Сан-Франциско и только потом добралась до Пало-Альто. Операция длилась девять часов.
"Это были самые страшные часы ожидания в моей жизни! Но самое главное — опухоль удалили. Мы сразу забрали Соню из клиники. В Америке такие порядки: всё хорошо — значит, можно отправляться домой! Никаких больничных палат", — пишет мама девочки на своей странице в социальных сетях.
Марина с трепетом говорит о первых минутах после того, как Соня пришла в себя после операции. "Сейчас вспоминаю — и мурашки по коже. Мы забрали домой после операции, а утром она проснулась со словами: "Мама, я слышу, как лает собака". Я ещё удивилась: "Сонь, ты правда слышишь? Может, тебе приснилось?". За этот день у неё столько новых звуков, впечатлений! Начинает работать холодильник, она удивлённо спрашивает, что это. Через 20 часов после операции мы вышли на улицу. Она смотрела на небо, прислушивалась к ветру, шуму листвы. Находит сейчас для себя новые звуки. Очень любит гулять на улице. Она как в какой-то мир погружается", — рассказывает Марина.
В октябре прошлого года студия Елены Щедриной провела благотворительный концерт в поддержку Сони Кондратьевой. Тогда со сцены она пообещала, что девочка обязательно споёт в составе её студии, когда поправится.
"Я познакомилась с руководством фонда "Берег надежды" и предложила организовать благотворительный концерт, только при условии, что сама выберу ребёнка, которому мы поможем. Была такая идея: дети помогают детям. Так мы и узнали историю Сони. На концерте удалось собрать около 150 тысяч. И тогда, 2 октября 2016 года, я со сцены объявила, что уже через год этот ребёнок будет стоять в студии: она будет танцевать, петь, всё хорошо. Год ещё не прошёл, а Сонечка уже у нас на сцене. На 20-летии студии, в следующем году, у Сони обязательно должен быть сольный номер", — говорит Елена Щедрина.
В прошлом году на концерте студии Соня сидела в зале
Марина Кондратьева всегда знала, что дочь будет стоять на сцене. "Я в своё время окончила Университет имени Державина по классу саксофона. Я всегда знала, что мой ребёнок будет петь. Ещё на благотворительном концерте Соня говорила: "Мама, я хочу на сцену, хочу с ними быть там", — рассказывает родительница.
Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!
Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна
Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру):
236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.