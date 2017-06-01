Четырёхлетняя Соня Кондратьева, поборовшая редкую аномалию слуха, споёт на концерте 1 июня (видео)

Услышать окружающий мир Соня Кондратьева смогла благодаря дорогостоящей операции в США. Меньше чем полгода назад на концерте одной из калининградских певческих студий собирали деньги на лечение малышки. 1 июня в 12 часов Соня выйдет на сцену ДК Железнодорожников уже в качестве артистки.

На нас смотрели, как на инопланетян

Девочка родилась с патологией , которая встречается у одного из 6 000 детей, у неё не были сформированы ушные раковины, отсутствовали наружное и среднее ухо. Слышать малышка могла только с помощью специально подобранного слухового аппарата. Соня пошла в садик, стала заниматься с сурдопедагогом.

"Многие местные врачи вообще смотрели на нас, как на инопланетян, фотографировали. Мол, вот какой интересный случай, пришёл такой ребёнок. Мне говорили, что наша история очень редкая, сделать с этим ничего нельзя. Сказали: "Сидите, ваш ребёнок будет как-нибудь жить дальше". Естественно, я не стала сидеть", — вспоминает Марина Кондратьева, мама Сони.

Соня воспринимала только очень громкие звуки. Могла распознать резкий звук проносящегося мимо мотоцикла, но не слышала пения птиц и завывания ветра.

До операции Соня могла различать только очень громкие звуки

"Как-то у нас украли сумку, а в ней был слуховой аппарат. Он очень редкий, не продаётся в России. Нам помогли его купить спонсоры. Полгода Соня ходила без него. Тогда мы общались жестами, но и без слов понимали. За это время Соня начала забывать какие-то фразы", — рассказывает Марина.

Родители думали, что проблема заключалась лишь в пластике, которую планировали сделать, когда девочка подрастёт, и копили средства, но Соня начала жаловаться на головные боли. Ребёнка продиагностировали в Федеральном центре здоровья города Москвы и поставили диагноз "холестеатома". Это уплотнение из костной ткани, киста в среднем ухе, которая, разрастаясь, начала занимать всё свободное пространство. В московской клинике женщине подсказали, что справиться с врождённым недугом им могут помочь только в Америке. Там Соне должны были сделать комбинированную операцию, в результате которой открывают слуховой проход, восстанавливают барабанную перепонку и слуховые косточки, проводят пластику ушей.

Очень хотела серёжки

За четыре месяца совместно с фондом "Берег надежды" на лечение удалось собрать 5 миллионов рублей . Остальную половину суммы совместно перечислили "Русфонд" и "Газпром".

Марина с теплотой вспоминает, как их приняли в Америке. "Даже не знаю, как распространилась информация, но незнакомые люди писали нам, предлагали свою помощь: были готовы приютить, возили нас по городу", — рассказывает женщина.

За несколько часов до операции в США

Перед операцией Соня мечтала о том, что сможет надеть серёжки. "Я ей объясняла, что мы полетим к волшебнику, в Америку, за новыми ушками. Через несколько месяцев мы должны отправиться на вторую операцию, чтобы сделать второе ушко. На пятилетие Сони, надеюсь, мы наконец-то купим серёжки", — говорит Марина.