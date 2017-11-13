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Главная Новости Общество

Бокерия: Российская медицина развивается за счёт таких центров, как в Калининграде

12:29
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Калининградский Центр высоких медицинских технологий — одно из учреждений, благодаря которым развитие сердечно-сосудистой хирургии в России не стоит на месте. Об этом журналистам сообщил академик РАН Лео Бокерия в ходе открытия международной конференции "Современные аспекты оказания высокотехнологичной медицинской помощи".
 
"Пять лет назад в Калининграде вообще ничего не было. Сегодня мы имеем центр европейского уровня, которому доверяем любых больных. Мы развиваемся за счёт таких центров, потому что здесь блистательный хирург работает (глава центра Юрий Шнейдер — Прим. ред.), у которого учились и наши сотрудники в том числе и продолжают учиться", — подчеркнул Бокерия.
 
Академик добавил, что на сегодняшний день статистика в России неудовлетворительная. Сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной смерти 54–56% россиян.
 
Как ранее писал Клопс.Ru, в мае 2017 года кардиохирург калининградского Центра высоких медицинских технологий Михаил Исаян получил президентский грант. В 2016 году калининградские врачи провели уникальную операцию на сердце подростка. 
 

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