Михаила Задорнова похоронят в Латвии

Сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся в пятницу, 10 ноября, будет похоронен в Латвии. Эту информацию подтвердила семья артиста на его официальной странице во Вконтакте, сообщает РИА Новости

"Сегодня, 10 ноября 2017 года, в 9.15 утра, не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился", — говорится в сообщении. О дате и времени прощания с сатириком семья сообщит дополнительно, уточняет агентство.

Родные сатирика также попросили "не создавать суету вокруг его смерти", подчеркнув, что никому не давали согласия на публичные обсуждения жизни и смерти Задорнова в каких бы то ни было СМИ и ток-шоу.