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Михаила Задорнова похоронят в Латвии

10 ноября 201721:11
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Сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся в пятницу, 10 ноября, будет похоронен в Латвии. Эту информацию подтвердила семья артиста на его официальной странице во Вконтакте, сообщает РИА Новости.
 
"Сегодня, 10 ноября 2017 года, в 9.15 утра, не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился", — говорится в сообщении. О дате и времени прощания с сатириком семья сообщит дополнительно, уточняет агентство.
 
Родные сатирика также попросили "не создавать суету вокруг его смерти", подчеркнув, что никому не давали согласия на публичные обсуждения жизни и смерти Задорнова в каких бы то ни было СМИ и ток-шоу.
 
Михаил Задорнов бывал в Калининграде несколько раз, в том числе в 2013-м, в год своего 65-летнего юбилея. В пятницу сатирик, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.
 

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