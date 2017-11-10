Умер сатирик Михаил Задорнов
Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщают "Известия"
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Задорнову было 69 лет. Сообщения о его смерти подтвердили телеведущая Регина Дубовицкая и народный артист СССР Иосиф Кобзон, пишет "РИА Новости"
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"Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", — рассказал Кобзон.
Задорнов родился в 1948 году. В 1082 году он дебютировал на телевидении и получил известность как сатирик и ведущий таких передач, как "Смехопанорама" и "Аншлаг". Задорнов написал более десятка книг. В октябре 2016 года юморист отменил часть концертов
, объяснив это серьёзным недугом. В том же месяце его срочно госпитализировали
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