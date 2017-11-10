Умер сатирик Михаил Задорнов

Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщают "Известия"

Задорнову было 69 лет. Сообщения о его смерти подтвердили телеведущая Регина Дубовицкая и народный артист СССР Иосиф Кобзон, пишет "РИА Новости"

"Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", — рассказал Кобзон.