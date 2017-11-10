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"Многие принимают меня за сумасшедшего": чем запомнился калининградцам Михаил Задорнов

12:16
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Михаил Задорнов бывал в Калининграде несколько раз, в том числе в 2013-м, в год своего 65-летнего юбилея. На концертах сатирика всегда был аншлаг. О чём размышлял и смеялся артист, вспомнил Клопс.Ru. 

О коллегах по сцене 

"В последнее время многие звёзды, с которыми я общался ранее, от меня отстранились. То, что нравится мне, их не интересует. И наоборот. Многие принимают меня даже за сумасшедшего. Поэтому стараюсь общаться с неизвестными, простыми людьми. Для меня народная мудрость значительна и важна".

О днях рождения 

"День рождения — это день энергии человека. В этот день надо больше молчать, проводить время на природе".

О фильме "Рюрик. Потерянная быль", снятом по мотивам книги Задорнова "Князь Рюрик" 

"Если бы мне сейчас пришлось уйти со сцены — ушёл бы без сожаления. Главное — я снял такой фильм! Мнение историков о нём меня не волнует. Если они столько раз переписывали историю, то какие они специалисты? Я не требую, чтобы после просмотра фильма зрители приняли мою точку зрения. Десять процентов задумаются — уже хорошо".

Об образе жизни 

"Я не ем мяса, не пью, не курю, и ещё можно добавить пару "не". Всё просто: не путаю понятия "диета" и "культура еды". Слово "диета" мне напоминает слово "идиот". Что такое культура еды, каждый должен определить для себя сам. Или спросить меня по электронной почте и почитать мои посты в интернете. Я правдиво поделюсь советом, ведь я не жирный диетолог, не прыщавый косметолог, не баба-психолог, которая недавно развелась и стала стервой, и не мануал с искривлённым позвоночником".

О счастье 

"‟Счастье” — "соучастие". Соучаствуй в жизни других людей — и соберёшь своё счастье по частям. Не себе, себе и больше, больше, а наоборот".

О любимых книгах 

"Это "Фрегат ‟Паллада”" Гончарова, благодаря которой я полюбил путешествия. С детства люблю "Дерсу Узала" и "По Уссурийскому краю". Мне Лёня Филатов сказал, что тот, кто прочитал "Дерсу Узала", тот в жизни добрее. Это интересное наблюдение Филатова и моего отца. Ещё одна книга, которую ещё Пушкин советовал всем читать, — это Михаил Загоскин "Юрий Милославский", о смутном времени". 

О настроении

"У меня всегда хорошее настроение. Люди делятся на страдальцев и созидателей. Я созидатель, и поэтому у меня всегда всё хорошо. Люди привыкли валить всё на погоду, власть. На себя взглянуть не хватает силы воли, таланта и желания".
 
На концертах Михаил Задорнов цитировал объявление, которое увидел в калининградском зоопарке: "Пожалуйста, не кормите животных. Если есть какая-нибудь хорошая еда, дайте её охраннику". 
 
В одной из своих книг Михаил Задорнов вспоминал: "Я приехал в Калининград ранним утром. Был рабочий день. Первое, что привлекло моё внимание, — это переполненный людьми автобус. Большинство пассажиров смотрят в окошко заспанно и с лёгким чувством ненависти к предстоящему рабочему дню. Под ними крупными буквами написано на автобусе: ‟Калининградский зоопарк”".
 
Писатель и артист Михаил Задорнов скончался 10 ноября. Он страдал  тяжёлой болезнью. 
 

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