В Калининграде продают квартиру напротив колонии за 3,5 биткоина

Житель Калининграда продаёт квартиру в районе Советского проспекта за 3,5 биткоина. Об этом Клопс.Ru рассказал сам продавец Михаил.

Квартира расположена на ул. Волховской, недалеко от исправительной колонии №9. Её продадут за сумму в рублях, которая составит 3,5 биткоина по курсу на день оплаты. Впрочем, Михаил готов рассмотреть вариант продажи в криптовалюте. По словам мужчины, это не первый раз, когда он совершает сделки по курсу биткоина.

"Биткоин дорожает, он стабилен, он набирает обороты, — объяснил Михаил такой выбор. — Я подозреваю, что к концу года курс этой криптовалюты достигнет 10 тыс. долларов. Это выгодное вложение денег".