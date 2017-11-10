+8 °C
днем
+4 °C
ночью
10 ноября 2017 г. 19:53
74 660 пользователей
за 24 часа на сайте
59.18 -0.11
Курс ММВБ на 10 ноября 2017, 19:00
68.96 -0.09
Курс ММВБ на 10 ноября 2017, 19:00
16.3 -0.08
Курс ЦБ на 11 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Калининграде продают квартиру напротив колонии за 3,5 биткоина

15:45
  4151
Житель Калининграда продаёт квартиру в районе Советского проспекта за 3,5 биткоина. Об этом Клопс.Ru рассказал сам продавец Михаил.
 
Квартира расположена на ул. Волховской, недалеко от исправительной колонии №9. Её продадут за сумму в рублях, которая составит 3,5 биткоина по курсу на день оплаты. Впрочем, Михаил готов рассмотреть вариант продажи в криптовалюте. По словам мужчины, это не первый раз, когда он совершает сделки по курсу биткоина. 
 
"Биткоин дорожает, он стабилен, он набирает обороты, — объяснил Михаил такой выбор. — Я подозреваю, что к концу года курс этой криптовалюты достигнет 10 тыс. долларов. Это выгодное вложение денег".
 
В августе глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный заявил, что в регионе нужно организовать майнинговые фермы для добычи криптовалюты. Он уверен, что в 2018 году, когда криптовалюта получит правовой статус на территории России, её производство станет новым видом бизнеса. В том же месяце калининградский пансионат "Варежкино" заявил о начале приёма пожертвований в криптовалюте. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Организовал спекуляцию в лице своей жены": с кем и как 70 лет назад боролась калининградская милиция
15:19
  9541
"Организовал спекуляцию в лице своей жены": с кем и как 70 лет назад боролась калининградская милиция
Если свой железный конь подвёл: калининградская компания предлагает аренду авто по выгодным ценам
Фото горячей новости
17:52
  2818
Тело спрятали в кустах: отец погибшего на Берлинке 30-летнего пешехода три дня искал тело сына
Фото горячей новости
16:53
  5915
В Калининграде продают квартиру напротив колонии за 3,5 биткоина
Фото горячей новости
15:45
  4151
"Пациенты боятся хороших диагнозов": руководитель клиники рассказал о самых распространённых стереотипах в сфере медицины
Фото горячей новости
15:30
  3974

Лента новостей

Картинка
РЖД обяжут установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования
19:22
  215
Картинка
СК о причине взрыва дома в Ижевске: это преднамеренное убийство
18:47
  2029
Картинка
Майстер: Долги по зарплате в Калининградской области уменьшились втрое
18:28
  289
Картинка
Рыба и марципаны: создатели сети "Пятёрочка" хотят торговать товарами от калининградских производителей
18:05
  886

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  10966
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  8544
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo